news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“トランプ似”でいけにえ回避『違いは水牛か人間か』」についてお伝えします。◇◇◇来園者が大勢集まっているのは、バングラデシュの動物園。お目当ては水牛、名前はなんと「ドナルド・トランプ」です。アメリカのトランプ大統領にどこか似ている…ようにも見えます。“金髪”もそっくりだったことなどから名付けられたそう。「見た目も髪形もトランプ大統領にそっくりです。