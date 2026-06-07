第105回東日本学生相撲選手権が7日、東京・両国国技館で行われ、個人戦は駒大3年の阿部佑磨が優勝した。駒大勢の優勝は2003年の姫野孝以来23年ぶり。昨年の全日本選手権を1年で制した鮫島輝（日大2年）、昨年の学生横綱、杉本弘樹（日体大4年）ら有力候補が早々と姿を消すなか、阿部は1メートル80、186キロの恵まれた体格を生かして決勝に進出。大会2連覇を狙った実力者のバヤルボルド（日体大3年）と決勝は、立ち合いで低く突