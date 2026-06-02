ロックバンド・ＧＬＡＹのＴＥＲＵが２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。函館で計画されている風力発電施設建設に反対する署名をした理由をつづった。函館市寅沢町付近で計画されている陸上風力発電建設に関し、市民団体「函館の水源と生態系を守る会」は１日、計画に反対する署名３万６２筆を函館市などに提出した。ＴＥＲＵもこの運動に賛同し「大泉市長の、寅沢風力発電の開発は問題が多すぎると言う発言が、背中を押して