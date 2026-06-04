【全2回（前編／後編）の前編】16歳の少年4人が実行犯として逮捕され、世間を震撼（しんかん）させた栃木の強盗殺人事件から3週間がたつ。5月22日には警察庁がトクリュウ事件と判断し全容解明に向けて本格的な捜査が始まった。警察はいかにして凶悪な犯罪集団と対峙するのか……。＊＊＊【写真】旧ジャニーズタレントのようなイケメン。少年AがSNSに投稿していた「自撮り映像」ここ最近、全国で匿名・流動型犯罪グループ、通