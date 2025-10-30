ＪＲ東日本が２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正 ＪＲ東日本が２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

ＪＲ東日本<9020.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３兆２３０億円から３兆５８０億円（前期比５．９％増）へ、営業利益を３８７０億円から４０５０億円（同７．５％増）へ、純利益を２２７０億円から２３７０億円（同５．７％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各３１円の年６２円から中間・期末各３５円の年７０円に引き上げた。新幹線や在来線の利用増や中央線快速グリーン社の導入効果などで、鉄道運輸収入が想定を上回る伸びとなっていることなどが要因としている。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高１兆４６３０億円（前年同期比４．９％増）、営業利益２３１４億７９００万円（同１．８％減）、純利益１４７２億２７００万円（同５．３％増）だった。鉄道利用の増加やエキナカ店舗の売り上げ増、ＴＡＫＡＮＡＷＡ ＧＡＴＥＷＡＹ ＣＩＴＹ開業によるオフィス賃貸収入の増加などが売上高を押し上げたが、不動産販売の利益減などで営業利益は減益を余儀なくされた。ただ、投資有価証券売却益の増加などで最終利益は増益となった。



出所：MINKABU PRESS