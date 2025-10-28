世間を揺るがせた暗殺事件の公判がついに始まる。2022年7月8日に起こった安倍晋三元首相（享年67）銃撃事件。選挙応援演説中の元首相が銃撃され死亡するという衝撃的な事件は、社会の様相を一変させた。

【写真】銃撃後、SPに取り押さえられる山上被告。安倍元首相の墓前で手を合わせる昭恵夫人

現場で取り押さえられたのは山上徹也被告（45）。母親が統一教会（世界平和統一家庭連合）の熱心な信者であり、多額の献金などによって家庭が崩壊し、その恨みから教団と関係の深い安倍氏を標的にしたとの見方もあり、当時、山上被告自身のものと思われるX（当時Twitter）への投稿内容も注目された（現在アカウント凍結済み）。

事件発生から3年以上に及ぶ鑑定留置を経て、10月28日に公判初日を迎える。殺人、銃砲刀剣類所持等取扱法違反、武器等製造法違反、火薬取締法違反、建造物損壊という5つの罪状で起訴されている山上被告は、法廷で何を語るのか。

統一教会問題を長期にわたって追い続け、事件の直前に山上被告とメッセージ上でやり取りもしていたジャーナリストで作家の鈴木エイト氏が、公判の見通しを解説する。【前後編の前編】

山上徹也が出廷…弁護側は何を主張するのか

公判で弁護側は、殺意自体は争わない方針だ。背景にある宗教的虐待や教団による被害の放置が事件へ至った原因にあたるとして、量刑判断において情状減軽（情状酌量）を求める方針とされる。

事件後、大阪拘置所に勾留されている山上だが、弁護士と一部の親族以外の接見には応じていない。10月28日から始まる自身の公判で彼は何を語るのだろうか──。

起訴された罪状のうち殺人では5年以上となるが、殺人罪単独では有期で定めることのできる拘禁刑の刑期は20年以下となる。

だが刑が加重される場合の上限は30年となることから、検察は他の罪状での起訴を加えたとみられる。そのため弁護側は銃刀法違反と武器等製造法違反について加重されないよう争う姿勢を見せている。

量刑判断には量刑相場というものがあり、裁判官や裁判員が参考にするための「量刑検索システム」もある。被害者が一人、単独犯、前科無し初犯、銃撃、といったデータから導かれるものはあるが、宗教的虐待や被害の放置、政界との癒着といった背景は相当複雑で、量刑相場では推し量れないだろう。

5人の情状証人、母親ときょうだいの証言は

弁護側が公判前整理手続で求めていたのが、情状証人の採用だ。

もともと弁護側は、彼がなぜ事件を起こすに至ったのかを解き明かすため、臨床心理士や宗教学者などによる情状鑑定を申請していたが、裁判所に却下されている。そこで公判前整理手続において親族のほか、宗教社会学者と統一教会の被害回復に取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会の弁護士2名の計5人の情状証人の採用を申請していた。

検察は宗教の問題に立ち入るべきではないとして専門家証人の申請却下を求めていた。親族については時間を短くするよう要求していたという。

だが、9月21日に開かれた第9回目の公判前整理手続で、奈良地裁は弁護側が申請した情状証人5人全員の採用を決めた。母親、山上徹也の下の兄妹、全国霊感商法対策弁護士連絡会の弁護士2名、宗教社会学者となっている。

情状証人が全員採用されたことには安堵している。というのも、裁判では法廷に出された証拠のみで判断するからだ。背景事情を提示しないまま単純な事件として処理されてしまうと、事件の背景を含めた概要が見えないまま量刑判断が下されることになってしまう。

では、弁護団は法廷においてどのように主張を展開していくのか、これまでの取材から見えてきたのは以下の背景事情である。

多感な時期の母の入信、高額献金と子どもへのネグレクト。父親を自死で亡くした母子家庭だった山上家において、被告人は難病に罹患し健康状態に不安のある長兄に代わり、精神的に一家を支える立場にあった。母親との関係性、母親と教団の関係、金銭的困窮を含む一家の状況について、山上が複数の相談先にアプローチした形跡もあるが充分な対応が受けられなかったと見られる。

結果として適切な被害救済がなされず、兄が自死。その一方で一家を壊滅に追い込んだ教団が放置されてきた背景にあったのが、政界との癒着である。弁護側はこういった証拠を示して量刑判断へ加味されるべきとの主張をしていくだろう。

その場合、母親との関係性と兄の自死がポイントとなる。また彼が捉えていた問題の背景は事実とリンクしていたのか、彼の一方的な思い込みではなく蓋然性があったのか。

ポイントは、母親と下のきょうだいの尋問となるだろう。山上の家庭環境が、当事者の口から語られることになる。だが、山上は出廷する母親に対して複雑な思いがあると見ている。その葛藤を示すように山上は母親の接見を断っており、事件後、法廷で初めて顔を合わせることになる。

母親は統一教会の現役信者であることから、法廷において「家庭内の問題であり教団に申し訳ない」といった統一教会に有利な内容を証言する可能性もある。その懸念を山上の弁護士に尋ねたところ、たとえ教団に与する発言があったとしても彼の成育歴をそのまま語ってもらえればよいという。下のきょうだいについては、兄への思いとともにほぼ同じ境遇に育つなかで長兄の自死や母親の高額献金の実態などについてどのように語るのか、注視したい。

凍結されたXへの投稿内容

事件後、山上が投稿していたX（当時Twitter、現在アカウントは凍結済み）の内容について様々な分析がなされた。公判でも弁護側が彼の心象を示す証拠として提示する可能性もある。

彼の知的レベルや対人関係のスキルは高い。私は彼と事件の9日前にSNSのダイレクトメッセージでやり取りをしている。その時の受け答えも、一般社会常識を身に付けた人物のものであり、知的水準の高さを示していた。

そんな山上本人は何をどこまで、自分の口で話すのだろうか。初公判日の罪状認否、中盤から後半の被告人質問、そして最終日に予定される被告人最終陳述。彼が発する言葉を慎重に見極めたい。最も焦点となっている動機の解明については、彼がどのように動機を語るのかにも注目している。

また反省の言葉を述べるのか。事件から3年以上経ったことで彼の事件への認識や受け止め方に変化が起きた可能性もある。反省の言葉を被告人質問や最終被告人陳述で述べるのか。述べるとしたらどのような内容なのか。事件当時はやるしかないと思ったが、今となっては他の手段があったのではないかと反省している、といったものとなる可能性もある。

また遺族である安倍昭恵氏がこの裁判にどう関わるのかといったことも気になっている。検察側がどのように山上徹也被告の犯罪を立証していくのかについては、後編で検証したい。

（後編につづく）

【プロフィール】

鈴木エイト（すずき・えいと）／ジャーナリスト・作家。日本ペンクラブ理事、日本脱カルト協会理事、「やや日刊カルト新聞」主筆。統一教会問題を中心にカルト宗教問題について追い続けていた。著書に『自民党の統一教会汚染 追跡3000日』『自民党の統一教会汚染２ 山上徹也からの伝言』（小学館）、『「山上徹也」とは何者だったのか』『NG記者だから見えるもの』（講談社＋α新書）、『統一教会との格闘、22年』（角川新書）。