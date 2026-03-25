20日、ホワイトハウスで日米首脳会談が行われ、高市早苗首相（65）はアメリカのトランプ大統領（79）とともに緊迫するイラン情勢への対応などについて意見を交わした。20日〜22日に読売新聞が行った世論調査では、約7割が「全体として評価する」としており、高市首相は世界で孤立するトランプ大統領に寄り添い、アメリカとの蜜月アピールに成功したといってよいだろう。そんななか、22日に首相官邸のX公式アカウントが《日米首脳会