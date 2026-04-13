“大ゲンカ”の記事高市早苗首相（65）と内閣官房参与の今井尚哉氏（67）との“大ゲンカ”の記事は双方が否定して収束したが、その一方で高市氏の健康不安は高まるばかりだという。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」安倍政権時代に首相秘書官や首相補佐官を歴任した今井氏は懐刀として解散総選挙の時期などを的確に進言し、安倍晋三元首相の選挙での連戦連勝をど真ん中で支えた。