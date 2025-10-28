日本中を震撼させた安倍晋三元首相の銃撃事件。10月28日、山上徹也被告（45）の初公判が行われる。

「週刊文春」編集部は昨年、山上氏の母親を独占取材し、裁判への出廷予定や山上氏への思いを聞き取っていた。以下、当時の記事を一部抜粋して紹介する。（初出：「週刊文春」2024年5月2日・9日号。年齢、肩書は当時のまま）

2022年7月8日に起きた安倍晋三元首相銃撃事件。殺人などの罪で起訴された山上徹也被告（43）の母親・A子さん（71）が、「週刊文春」の延べ100分におよぶ直撃取材に応じた。



事件を機に国会議員と教会の関係が次々と明らかに

「母が統一教会に多額の献金をして自己破産し、家庭がめちゃくちゃになった。教会と母を恨んでいる」

事件直後、奈良県警の聴取に対してこう供述した山上。昨年1月に殺人や銃刀法違反の罪で起訴されると、大阪拘置所に接見で訪れた弁護士に「事件について考えない日はありません」と話したという。

山上が起こした事件は、日本社会と統一教会（現・世界平和統一家庭連合、以下、統一教会）の関係性を根底から変えた。かつて問題視された高額な献金システムや、壺や多宝塔などを言葉巧みに売りつける「霊感商法」に再び批判が高まり、安倍元首相をはじめ国会議員と教会の関係も次々と明らかになった。

「こうした事態を重く見た岸田文雄首相は、昨年10月に解散命令を東京地裁に請求。教会側は全面的に争う姿勢を示しており、審理の長期化が予想されています」（社会部記者）

一方、これほど世間を揺るがした事件にもかかわらず、犯行の動機に大きく関わる山上の母親は口をつぐんだままだ。

警察関係者が明かす。

「事件後まもなくして彼女は時給940円のマンション管理人の仕事を辞め、それまで住んでいた奈良市内の一軒家からも転居。現在は単身者用の集合住宅でひっそりと年金暮らしをしています」

「でもまぁ、子どものためですからね」

「週刊文春」記者が彼女の住むアパートを訪ねると、当初は、事件にかかわる質問に関しては頑なに口を閉ざしていた。だが、訪問を重ねるにつれ、少しずつ重い口を開き始めた。

――裁判が始まったら、情状酌量を求めるために証人として出廷するつもり？

「（要請されたら）そんなん拒否できるんですか？ でもまぁ、子どものためですからね」

――徹也さんは「事件について考えない日はない」と。

「そりゃそうでしょ。そんなんで話題にするなんて（マスコミは）『あほちゃう？』って感じ。だって彼はずっと拘置所の中で、考える事あらへんし、忘れることできないし」

現在配信中の「週刊文春 電子版」では、A子さんへの直撃取材の内容を詳しく報じている。山上被告と家族への思い、自身の統一教会に対する信仰と1億円を越える献金、解散命令請求などについて、A子さんが胸の内を明かしている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2024年5月2日・9日号）