2026年5月上旬にロシアを訪問していた鈴木宗男参議院議員が札幌市内で定例会を開き、東京都内で今週中にロシアの高官と面会すると公表しました。鈴木宗男参議院議員は2026年5月10日、札幌市内で定例会・大地塾を開き、「あすから始まる日ロの文化交流事業でロシアのシュビトコイ大統領特別代表（国際文化協力担当）が来日し、12日に面会する」と話しました。プーチン大統領とつながりがある人物として、従来訴えてきた北方墓