大ヒットしたホラー小説『リング』『らせん』などで知られる作家・鈴木光司さんが8日、亡くなった。68歳だった。10日、キャラクター「貞子」が、公式Xで追悼コメントを発表した。【画像】『リング』「貞子」鈴木光司さんを追悼コメント全文鈴木さんは、1957年静岡県生まれ。1990年『楽園』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。91年に『リング』が大ヒット。その続編『らせん』で95年吉川英治文学新人賞を受賞。『ルー