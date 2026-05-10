アメリカのトランプ大統領は5月8日、政府がこれまで非公開としてきたUFO（未確認飛行物体）関連の機密文書を公開した。公開からわずか12時間で世界中から3億4000万ものアクセスが殺到したとの情報もあり、異例の注目を集めている。その一方で、この公開前にUFO関連の専門家や政府関係者の失踪・不審死が相次いでいるとの話題がSNSを中心に沸騰している。その中には、数々の政府の極秘プロジェクトに関与してきたとされ“UFO将軍”