歌手で俳優の木村拓哉（53）が10日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）に出演。数々の名作ドラマの衣装に関する秘話を明かす場面があった。今月のマンスリーゲストはお笑いコンビ「千鳥」の2人。キムタク世代だといい、中学・高校は木村のファッションなどすべてまねしていたほど、憧れの存在であることを明かした。2人が「HERO」の茶色のダウンジャケット、「若者のすべて」の赤のレッ