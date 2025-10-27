サッカーです。



■「AC長野パルセイロ」

J3の「AC長野パルセイロ」は25日、ホームで残留争いを繰り広げている沼津と対戦。



今シーズン「初」の逆転勝利で、J3残留へ大きく前進しました。



J3「17位」と残留争いからなかなか抜け出せずにいるAC長野パルセイロ。



25日、ホームで「最下位」の沼津と対戦しました。



残留争いから抜け出すため勝ち点3を積み上げ、下位を突き放したいパルセイロでしたが前半6分パスミスを相手に拾われるとそのまま侵入を許して失点。最下位相手に追いかける展開となります。





その後、前半はシュート0本に抑えられたパルセイロ。シュートなく終わった前節に続きいやなムードが流れますが一本のシュートから流れが変わります。折り返した後半7分。ボールを中盤で受けた近藤が思い切ってシュートを打つとそのこぼれ球を進が押し込み同点とします。すると徐々に流れをつかんだパルセイロ。後半15分に進が粘って相手陣内でボールを奪うと右サイドの安藤が上げたクロスがオウンゴールを誘い逆転に成功します。この点差を守り切ったパルセイロ。今シーズン初の逆転勝利で「勝ち点3」を積み上げました。順位を1つ上げ「16位」としたパルセイロ。次節は来月2日、ホームでこちらも残留を争っている高知と対戦します。■「松本山雅FC」サポーター「普段はバチバチやりあってますけどこういった時に手を差し伸べていただいた長野さんに感謝。いろんな思いとか恩讐とかあると思いますけど、今回の件があったことで何か変わるかなっていう感じです」松本市のサンプロアルウィンで鉄骨の一部が落下した影響で、長野Uスタジアムでのホームゲームとなった松本山雅FC。3連敗中のいやな流れを断ち切るべく讃岐と対戦しました。なかなか流れをつかめない山雅でしたが、前半31分ロングボールから一気に攻め込むと滝のシュートはポストをたたきます。それでも後半2分コーナーキックを獲得した山雅。山本からのボールを野々村が合わせて先制点を奪います。その後は何とか耐えしのぐ展開が続く山雅でしたが、後半のアディショナルタイム、まさかの展開が待っていました。サイドからクロスを上げられ同点とされると試合終了間際カウンターを受けると大内のこのプレーでPKを献上。これを決められ逆転負け山雅は泥沼の「4連敗」です。順位は変わらず「15位」のままですが上位との差が広がった山雅。次節は来月2日、アウェーで鹿児島と対戦します。■「女子サッカーWEリーグのカップ戦」そして、27日、長野Uスタジアムで行われた女子サッカーWEリーグのカップ戦。スタジアムには長野市内の希望する小・中学校28校からおよそ4000人が体験授業の一環として観戦に訪れました。ホームに仙台を迎えた一戦は「前半10分」に先制を許し、パルセイロレディースは追いかける展開に。さらに折り返した「後半16分」には追加点を奪われ2点差とされます。それでも後半40分、「10番」を背負う菊池のゴールで1点差に迫りますが反撃もここまで勝利を挙げることはできませんでした。