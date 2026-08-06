「非日常的な体験が出来て楽しい」 夏休み“親子でんしゃ教室” 長野電鉄が初めて企画「特急ゆけむり」で貴重な体験【長野】

鉄道に親しんでもらおうと、長野県須坂市で7日、子どもたちが運転士や車掌の仕事を体験しました。真剣な表情で話を聞く子どもたち。ここは、電車の中…