テレビ信州
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J３リーグ開幕へ AC長野パルセイロと松本山雅FC 飛躍を誓う 今シーズンから8月から6月までの「秋春制」導入【長野】
サッカーのJ3リーグは8日、開幕します。Jリーグはこれまで、2月に開幕し12月にシーズン終了となっていましたが、今シー…
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「非日常的な体験が出来て楽しい」 夏休み“親子でんしゃ教室” 長野電鉄が初めて企画「特急ゆけむり」で貴重な体験【長野】
鉄道に親しんでもらおうと、長野県須坂市で7日、子どもたちが運転士や車掌の仕事を体験しました。真剣な表情で話を聞く子どもたち。ここは、電車の中…
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子どもたちだけの“ワクワク大冒険” バスに乗って工場見学や買い物体験 公共交通の魅力を満喫【長野・高森町】
長野県高森町の子どもたちが7日、バスに乗って工場見学や買い物を楽しみました。子どもたちだけでのお出かけは、ワクワクの大冒険です。午前8時半すぎ…
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「断水でトイレが…」被災地熊本に派遣 福祉・介護などの支援を行う「DWAT」コーディネーターが見た被災地の今【長野】
熊本県で起きた最大震度7の地震から7日で10日。7日、災害支援として派遣された男性が取材に応じ、「断水でトイレが大変だった」などと被災地の様子を…
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「将来、投資とかするかな」円高・円安はどう決まる？ サイコロゲームで楽しく学ぶ為替の仕組み 証券会社がお金の教室を初開催【長野】
ゲームを通じて「為替」の仕組みを学びました。長野県松本市の証券会社では、お金をテーマにした子ども向けの教室が開かれました。サイコ…
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「ミイラを見るのが楽しみ」特別展「古代エジプト展」来場者5万人達成 長野県立美術館で 9月27日まで
長野市の県立美術館で開催中の特別展「古代エジプト」。 来場者が5万人を超え、記念セレモニーが開かれました。「本日8月7日、開幕36日目にしま…
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「若い人も投票を」9日投票の県知事選挙前に 県内一斉に投票呼び掛け街頭啓発 4年前の知事選の投票率は過去最低の40.94％【長野】
９日の長野県知事選挙の投票日を前に、県内各地で投票を呼びかける街頭啓発が行われました。7日朝、JR松本駅前では県選挙管理委員会の職員などが、投…
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熊本地震の被災地支援「合同災害支援チーム」県が第2陣を派遣 避難所の運営支援や罹災証明書の受け付け支援業務にあたる【長野】
熊本地震の被災地を支援するため、職員を派遣している長野県は、「合同災害支援チーム」第2陣の派遣を決め、小諸市で7日朝、出発式が行われまし…
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来場者５万人突破！特別展「古代エジプト」 ブルックリン博物館所蔵 人間やネコのミイラや陶器・宝飾品など150点 県立美術館【長野】
長野市の県立美術館で、今年6月から開かれている特別展「古代エジプト」。開幕36日目となった7日、来場者が5万人を突破しました。5万人目の来場者とな…
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授業料無償化で私立高校が人気 県立高校の今後どうする 知事選候補者の考えを聞く 県は統廃合などで高校再編進める【長野】
8月9日に投票日を迎える県知事選挙。いまの信州が抱える県政の課題をシリーズでお伝えしています。3回目のテーマは「高校教育」。県立高…
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“ニセ社長詐欺”で経理担当が500万円振り込む被害 社長を名乗るメールからSNSグループ作成【長野】
長野県警は、県内に本社がある会社が、社長を名乗る人物からのメールやSNSのメッセージを信じ、現金500万円をだまし取られる「ニセ社長詐…
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「重い…」1億円分の模擬紙幣 じっくり見ると…小さな文字や透かしてわかる模様 日本銀行で親子がお金について学ぶ【長野】
長野県松本市にある日本銀行松本支店では、お金について学ぶ、夏休み親子見学会が開かれました。1億円分の重さも体感しました。参加した子ども「ある…
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「いる、いる！ なんか逃げた」南木曽町で魚のつかみ取り 愛知県の子どもも加わり交流 取った魚は塩焼きで 新しい夏の思い出もゲット！【長野】
長野県南木曽町では6日、地元の子どもたちが、愛知県から訪れた小学生と一緒に、魚のつかみ取りで交流しました。取った魚は塩焼きで。児童「いた！ 待…
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「長い期間の実刑が相当」東京高裁は懲役6年の一審判決を支持 顧客から多額の現金だまし取った生保元社員の男の控訴棄却 弁護人「上告は本人が判断」上告期日は8月20日【長野】
顧客から多額の現金をだまし取った罪に問われていた、生命保険会社の元社員の男の控訴審で6日、東京高裁は、懲役6年とした一審判決を支持し、控訴を棄…
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時給56円引き上げで1117円に 長野県内の最低賃金引き上げを答申 10月2日の改正を予定 長野労働局「大変有意義な決定」【長野】
長野県内の最低賃金について、諮問を受けていた審議会は6日、長野労働局に対し、時給で56円引き上げ、1117円とすることを答申しました。最低賃金の改…
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行方不明だった男性(62)救助されるも死亡 北アルプス鹿島槍ヶ岳で滑落 3泊4日の予定で縦走中に【長野】
7月30日、北アルプス・鹿島槍ヶ岳で滑落し、行方がわからなくなっていた兵庫県の男性(62)が6日、救助されましたが、その後、死亡が確認されました。死…
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増加する外国人の山岳遭難を防げ 全編英語の啓発動画も制作 北アルプスまたぐ3つの県が新たな取り組み イラストで分かりやすく説明も【長野】
本格的な夏山シーズン。国内だけでなく海外からの登山者も増加する中、安全面では課題も出てきています。装備や技量の不足により、遭難の件数が…
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長野市内の出身者約7000人が太平洋戦争で命落とす 太平洋戦争の犠牲者を悼み長野市で戦没者追悼式 若い世代を対象にした平和学習にも力を入れる 中学生「平和のことを一生懸命考える」【長野】
長野市では、太平洋戦争で犠牲になった人を悼む、戦没者追悼式が行われました。「黙とう」長野市で行われた追悼式には、太平洋戦争で家族を亡くした遺…
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広島原爆投下から81年 信州からも平和への祈り 4歳の時に被爆した女性が体験語る「真っ暗で何も見えなかった」 長野県内に住む被爆者は75人 高齢化する中で核兵器根絶の取り組みの継承が課題【長野】
広島に原爆が投下されてから、6日で81年です。核兵器が二度と使われないことを願い、信州からも平和への祈りが捧げられました。「黙とう」81年前、原…
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「真っ暗で何も見えなかった」広島原爆投下から81年 長野県内からも平和への祈り 4歳の時に被爆した女性が経験語る【長野】
広島に原爆が投下されてから6日で、81年。核が使われないことを願い、県内からも平和への祈りが捧げられました。「黙とう」広島に原爆が投下された午…