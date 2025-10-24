ワールドシリーズ前日に敵地のグラウンドで打撃練習

米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズに臨む。開幕前日、大谷翔平投手は敵地トロントのグラウンド上で打撃練習を実施。米記者は「約2本を除いて全てが2階席（いくつかはさらにその先へ）消えていった」と特大弾を連発したことを伝えている。

決戦の地で快音を響かせた。大谷はブルージェイズの本拠地ロジャーズ・センターの打席に立つと、豪快なスイングを披露。次々に打球をスタンドへと打ち込んだ。米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番ジャック・ハリス記者は自身のXを更新。「この打撃練習でショウヘイ・オオタニがいくつ本塁打を打ったか数えきれなくなってしまった」と唖然としたようにつぶやいた。

続けて「しかし、そのうち約2本を除いて全てが2階席（いくつかはさらにその先へ）消えていった」と衝撃の事実をつづった。普段は屋外でのフリー打撃をほとんど行わない大谷だが、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦前の15日（同16日）にもドジャースタジアムで打撃練習を実施。スタンド屋根付近に直撃する豪快なアーチを連発していた。



（THE ANSWER編集部）