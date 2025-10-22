国民民主党の玉木雄一郎代表（56）が、思わぬ形で政界の「炎上案件」の主役になっている。

【写真】玉木雄一郎が溺れた不倫相手グラドル、ラインくっきりのピチピチT姿

騒動の発端は10月11日に更新された自身のYouTube『たまきチャンネル』。玉木代表と榛葉賀津也幹事長（58）が過去の民進党代表選の話をしていた時のこと。玉木代表はかつて自身が出馬した代表選で、榛葉幹事長が蓮舫氏（57）を応援していたことに触れ、「榛葉さんなんか、前の民進党の代表選挙、蓮舫さん応援してるからね」とチクリ。榛葉氏が笑って反応すると、玉木氏は「これちょっと、黒歴史」と表現した。

「これに対し蓮舫さんは自身のXで『私は、SNSで他の政党の議員を笑いながら語ることはしません』と冷静に投稿しました。ただYouTubeを見ていた中には、本人がいないところで爆笑しながら話す2人の姿を不快に思った人がかなりいたようです」（情報番組スタッフ）

さらに玉木氏は「（榛葉）幹事長だけ蓮舫さんの投稿見られて、俺、見れないんだよ。ブロックされててさ」と、自身が蓮舫氏にブロックされている事実を暴露。榛葉幹事長も「『ブロックされてる』って言ったら、その翌日俺もブロックされた」と爆笑しながら語った。

蓮舫氏にやっと謝罪した玉木雄一郎代表

この件はたちまち騒動となり、多くのメディアが記事として配信し大炎上。

21日に行われた定例会見で、蓮舫氏への「黒歴史」発言について問われた玉木代表は「ご指摘もいただいているので真摯に受け止めたい」としつつ「（『黒歴史』は）蓮舫さんをディスるとかやゆするのではなく、むしろ榛葉に対して言ったこと」と釈明した。

ブロック騒動についても、

「『ブロックされた』は、榛葉といっしょにいるときに『いろいろ言われているよ』みたいな話をして、（蓮舫氏の投稿を）見ようとしたら私だけブロックされていた。榛葉はされていなかったので、私は蓮舫さんにブロックされるような人なんだなという、自分に対する、ブロックされて残念だなという思いを申し上げた」

と、発言から10日が経ちようやく真相を語った。

「玉木さんは“反省すべきところもある”と素直に謝罪をしました。が、やはり大の大人が2人で爆笑しながら1人の女性の“陰口”を言う姿は、見ていてツライものがありました。2人にとって楽しいおしゃべりの延長線でしょうが、あのような軽率な言動は非難されても仕方ないでしょうね……」（前出）

玉木代表が“反省の弁”を述べても、彼に向く辛辣コメントは耐えない。

《もう言い訳は聞き飽きました》

《玉木の時代も一瞬で終わりましたね》

《玉木さんは、器が小さいのか？先見の目が無いのか？》

《政治家として発言にセンスがないですね》

「総理大臣を務める覚悟がある」と何度も繰り返した玉木代表。本人がその気でも、国民がそれを許すのだろうかーー。