「お水持ってきました」だけでギョッとして→“コワモテ看護師”の意外な素顔にキュン！【ママリ】

緊急入院したとき男性コワモテ看護師が…思わぬ優しさにキュンときた話

批判なしでお願いします！！

３日前に緊急入院した時の話なんですけど…

夜に救急車を呼んで入院になってその日の夜中に目が覚めて喉が渇いたので看護師さんを呼んだんですけど



ガタイのいい強面の男の方で最初「え。まじかよ」って思ったのですが仕事だから当たり前と言われてしまえばその通りなのですがめちゃくちゃ優しくて！！

わたしが浴衣(?)のパジャマで寝てる時とかはだけていたのでしょうがわたし自身意識が飛び飛びで覚えてないのですがその看護師さんが夜勤上がる時だと思うのですが

「こっちのパジャマ持ってきたから」とセパレートのパジャマを持ってきてくれたんです。



頼んでもいないことをやってくれたことにキュンと🫰

あとわたしの脱ぎっぱなしのズボンを畳んでここに置いておくからと整えてくれたり…

弱っていたからかその優しさというかそんなところにキュンとした話でした🤣🤣

qa.mamari.jp

体調を崩して入院していた投稿者さん。



そのときに付いてくれた看護師さんが強面の男性だったとのことで、身構えてしまったようです。しかし、様子をよく見てくださっていたようで、セパレートタイプのパジャマを持ってきてくれたり、身の回りを整えてくれたり、頼んでいないことまで気を配ってくれたとのこと。



それが看護師さんの仕事とは分かっていても、その優しさに胸がときめいたようです。

看護師さんってすごい！ママリに寄せられた声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリには共感の声が届いています。



さっそくご紹介していきますね！

気が利く看護師さんですね～☺️

男性の看護師さんは優しい方多いですよね！



ママリさんの体調は大丈夫ですか？

qa.mamari.jp

男性の看護師さんは優しい方が多いとの声が寄せられています。



投稿者さんは初めて男性看護師さんに対応してもらったとのことですが、今は男性の看護師さんが勤務されていることは珍しいことでは無く、優しく対応してもらったという印象が大きいようです。

続いて、実際に投稿者さんと同じような経験があるとの声をご紹介します。

男性看護師さんは増えては居ますよ。

私も病棟勤務してますが割りと気が利く人多いです。



自分が入院した2回経験してICUでイケメンの筋肉ガッチリした人がいて笑顔が素敵な人が居ました。

呼吸困難なった時、そっと手を触れてくれて看護ではタッチングですね。

割りと1年置きくらいに手術しないといけなくて手術後ICUベット移動の時に向こうから僕の事覚えてますか？言われました。逆に驚いてしまいました。



（中略）



お大事にしてください

qa.mamari.jp

ご自身も病院で勤務されており、男性看護師さんが増えてきているイメージがあるとのこと。



また、入院したときには素敵な男性の看護師さんが居たとの経験があるようです。反対に女性の看護師さんは厳しい方が居るように感じるとのこと。



看護師さんというと、男性が増えてきているとはいえ女性の方が多いですよね。その分、異性である男性の看護師さんが担当だと一瞬戸惑ってしまうこともあるはず。戸惑ってしまったマイナスからのスタートであるからこそ、余計に優しく感じる部分もあるかもしれません。また、男性の目線だからこそ気が付いて行動につながる部分もあるかもしれませんよね。

心身が弱っているとき、看護師さんの優しさがしみる

体が弱っているときは心も弱ってしまうものです。男性でも女性でも、優しい看護師さんの行動には心が温まることでしょう。



入院中は思う存分キュンとさせてもらって、退院後はしばらくお世話にならないように、十分に体を労わっていきましょう！

ショッピングモールにお買い物に来ていたMさんは、用事を済ませ駐車場から出たところでした。車道にはトラックが来ていたようでしたが、距離もあり問題ないと判断して車を出したMさん。しかしそれがトラック運転手からすると危険と感じたのか、不快に感じたのか、あおり運転をするきっかけになってしまったようです。

二車線の一般道路で他の車も行き来できないような停め方をする方が危険に感じますよね。Mさんは軽自動車で、相手はトラック。万が一接触事故になれば、命の危険が伴います。



怒鳴りながらトラックから降り近づいてくる相手、Mさんは恐怖におののきます。想像するだけで怖いですね。このあと、どのような展開になるのでしょうか？

原付バイクに乗った救世主が登場！

すると、原付にのっていたお兄さんがパッと前に出て、私たちには降りてこないようにアイコンタクトして、強気な感じで対応してくれて、中年男性も怒りながらも帰っていきました。このお兄さんには感謝しかありません。

車に赤ちゃんも乗っていたので、このお兄さんがいなかったらと思うと恐怖でしかありません。

煽り運転本当にこわいです‥。

qa.mamari.jp

たまたまそこに居合わせた原付バイクに乗ったお兄さんが、うまくその場をおさめてくれました。お兄さんが来てくれなかったと思うと…とても怖いですね。お兄さんが来てくれて、相手をなだめてくれて本当によかったです。



どのような理由であれ、あおり運転はとても危険な行為。イラッとすることがあっても冷静に対応し、もしあおり運転をされるようなことがあればすぐに安全な場所に移動し、警察に連絡しましょう。

新しく配属された女上司「わかってあげられなくてごめんね、でも…」出てきた言葉に感動

ある日生理痛が酷く、それでも仕事をしていると

「顔色悪いし、朝から元気ないよ？どうしたの？」

とAさんが聞いてきました。

『ただの生理痛なので…』と言うと

「生理痛は体が休みたいよ～って言ってるサインだよ？私、生理痛軽いから〇〇さんの辛さ分かってあげられなくてごめんね💦でも人それぞれなのは理解してるし、自分を大切にしないと！今まで気付いてあげられなくて申し訳無いよ、ほんと。今日は休も休も！」と言ってくれました。

嬉しくて泣きそうになり、頷きました。

「〇〇課長！すいません、私、すっかり忘れてて…〇〇さん今日午後から休暇取ってたんです💦ほんとすいません！」と、元々今日休暇を取っていたように伝えてくれました。

「じゃあ、ゆっくり休んで！明日も体調良くなかったら連絡してくれればいいからね～」と笑顔で手をふってくれました。それが１年前の話です。

qa.mamari.jp

妊娠中、つわりが酷い時も「今のうちに甘えまくりな？」

それからすぐに妊娠が発覚。

つわりが酷く仕事も休みがちになっていた頃、あまりに自分が情けなくて情けなくて、Aさんについ弱音を吐いてしまいました。

『つわりが辛い。つわりのせいで仕事休んでAさんに負担がいってるのも辛い。午前は体調良くて仕事いけると思っても午後に体調悪くなって早退するのも辛い…』と。

Aさんは背中を擦りながら

「そっかそっか。つわり辛いよね。分かるよ～。

辛いのに仕事来てくれてありがとうね！

でもね、今はお腹の赤ちゃんと〇〇さんの体と心が最優先だよ？私は仕事優先しちゃって、自分を毎日責めてほんと辛かったから、自分の後輩ちゃんにはそういう思いをしてほしくない！

それにね、周りのおじさまたち、みんな〇〇さんのこと心配してるんだよ？ちゃんと病院いったかな？とか、倒れてたりしないかな？〇〇さん連絡してみたら？とか。もうみんな孫が産まれるの楽しみなんだよ！最高の職場だよ！今のうちに甘えまくりな？業務もみんなでやってるから負担もないし、ちゃんと定時に帰ってるよ！」

と励ましてくれました。

セクハラ、マタハラと言われるこのご時世。

イチゴって葉酸たくさん入ってるらしいから食べな！と買って来てくれる課長や、重いの持たないで！走らないで！お茶も俺がやるから！と旦那よりも過保護な同期。何より、頼りになる先輩ママのAさんに囲まれて、無事に出産しました。 出典：

qa.mamari.jp

自分が大切にされていたことを知り、涙が溢れました

職場の環境を変えてくれたのはAさんだった

聞いた話ですが、妊娠出産のことを考え、女性職員を分散して各部署に置く提案をし、私の部署に異動してきたそうです。

若い子や結婚したばかりの子、子育て世代のママを同じ部署に置くと妊娠しました、休みます。といった時に気を遣うようになり、職員環境が悪くなる。相談出来る相手がいないのも問題。

男性と違って、結婚妊娠出産で生活スタイルもワークバランスも変わることに理解をしてもらう取り組みをしたのもAさんだったそうです。



AさんはAさんできっと色々大変だったんだと思います。自分がされて嫌だったことを改善し、後の世代に同じ思いをさせたくないという考え方のもと、行動し実現までするのは素晴らしいなと思います。



私もこんなかっこいい女性になりたい！

qa.mamari.jp

この投稿には「素晴らしい上司ですね😊私もそうなりたいです🥺」「私もそのAさんにお会いしたいと思うほど読んでて素晴らしい人なんだと思いました😞👏」「そんな素敵な方たちが近くにいるって羨ましいです！」といった声が寄せられました。



女性が出産後も働きやすい環境を会社の方から率先して整えようとしてくれるのはとてもありがたく、これからの社会には必要不可欠な動きに思います。



記事作成: みー

（配信元: ママリ）