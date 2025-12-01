「ガソリン代」は割り勘かそれとも？運転してくれた人への感謝の気持ちに相対する価値観【ママリ】

皆さんは今まで、気がつかないうちに「非常識なことをしていた」…と反省したことはありますか？人を傷つけてしまったり、無神経なことをしてしまった…