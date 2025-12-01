ママリ
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寝かしつけの相手が“まさかの存在”だった…！母も吹いた衝撃の光景に6,204いいね「子ども界隈じゃ常識らしい」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿…
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″問題発覚″秒読み！資料の違和感を暴いた同僚の行動｜やっかいな中途社員#71【ママリ】
カモちもさんが働いていた職場に、中途採用として入社したTさん。仕事の認識について周囲と大きなズレがありました。常識のない中途社員に振り回され…
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響く「音」に、沈む「暗」が1つだけ紛れてる【1文字だけ違う】漢字間違い探しで脳トレ、何秒で見つかる？【ママリ】
仕事や家事育児で「脳が疲れた！」と感じることはありませんか？この記事では、脳トレでリフレッシュできる、漢字の間違い探しクイズをご用意しました…
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「もう来れない！」一般客を潰す常連へ店長が下した究極の最終判断【ママリ】
この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんがバイト先で出会ったクレーマーを描いた作品です。行きつけのお店ができると、お客同士も顔見知…
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大型犬を飼いたがる夫にイライラ…「かわいい」だけで責任を考えない姿に不安【ママリ】
ペットを迎えることは、家族にとって大きな決断ですよね。特に犬を飼うとなると、毎日の世話や費用、そして命を預かる責任が伴います。ママリにも、「…
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深夜2時30分の【事件簿】「本当にごめん！」夫が妻に謝罪→大失敗に「うちもこの間…」「どこも一緒」【ママリ】
人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題…
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金銭感覚が狂った夫と離婚→「お義父さんの話で目が覚めた」夫の変化と驚きのラスト【ママリ】
この漫画はある女性(仮名・アイコさん)の体験談をもとにしたものです。夫・ヨシは、自分の妹へお金を貸すため、アイコが妊娠中にも関わらず50万円もの…
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おじさん(33)すすり泣き→ファミレスで見かけた家族連れに3千いいね「尊すぎ」「胸が熱くなりました」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、こんでんえいねんしざいほう(@hiroju5555)さんの投稿です。ときに人からの…
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モラハラ夫が最低すぎる…友人と妻の悪口で″大盛り上がり″｜極論被害妄想夫#37【ママリ】
「超エリート」の肩書を持つ夫と結婚した、かすみさん。専業主婦で2児の母です。一見、完璧な夫ですが、家庭内では、一方的な極論を振りかざす…
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「子どもに罪はないけど…」幼稚園3人組のママ友付き合いで気疲れ。グループ解散はアリか？【ママリ】
幼稚園の友だちと、プライベートでも遊ぶことが多い…という、投稿者さん。LINEの頻度も多いことに「疲れてしまった」という投稿を紹介します。…
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字の世界に侵入！？【1文字だけ違う】漢字間違い探しで脳トレ、何秒で見つかる？【ママリ】
仕事や家事育児で「脳が疲れた！」と感じることはありませんか？この記事では、脳トレでリフレッシュできる、漢字の間違い探しクイズをご用意しました…
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「ガソリン代」は割り勘かそれとも？運転してくれた人への感謝の気持ちに相対する価値観【ママリ】
皆さんは今まで、気がつかないうちに「非常識なことをしていた」…と反省したことはありますか？人を傷つけてしまったり、無神経なことをしてしまった…
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「もう9歳だもんね…」娘の成長に涙した母に1万いいね「もっと伝えたら良かった」「不覚にも泣いた」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、なりたりえ(@rienarita)さんの投稿です。 ある日突然やってきた「卒…
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【ブチギレ案件】妻の実家で「眠いから寝る」横柄すぎる夫→隙を見て寝るってアリ？【ママリ】
人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題…
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確定！不倫夫に対する「最善の一手」は怒りか沈黙か？妻の究極の選択【ママリ】
この作品は、作者・ぽん子さんのブログにて掲載中の助産師と夫が不倫をし、夫婦関係が破綻し再生するまでを書いた作品です。パートナーの…
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【天才】忘れがちな「記念日」「何年目」スマホに託す裏ワザに4千いいね「夫のスマホに」「賢すぎ」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ぴよ🐣☺︎🚗🌷(@piyortpiyo)さんの…
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はね返る「反」に、のぼり下りの「坂」が！【1文字だけ違う】漢字間違い探しで脳トレ、何秒で見つかる？【ママリ】
仕事や家事育児で「脳が疲れた！」と感じることはありませんか？この記事では、脳トレでリフレッシュできる、漢字の間違い探しクイズをご用意しました…
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妊娠で再燃する毒親との確執…厄介な身内とどう付き合う？「とりあえず無視」「一回、本気でキレる」の声【ママリ】
「親ガチャ」という言葉がありますが、世の中には、さまざまな親がいますよね。子どものことを一番に考える親もいれば、「毒親」と言われるような親も…
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【夫が命の恩人】妊婦の妻を「論破」した“命拾い”の真相に9万いいね！「え？すごい」と絶賛された説得の内容とは？【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を…
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「なぜ私の職場に？」夫が私生活の不満を電話でぶちまけ…妻の感情を破壊した信じがたい行動【ママリ】
人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題…