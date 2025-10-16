※本稿は、松下公子『逆転転職 未経験・異業種からでも選ばれる！ 共感ストーリー戦略』（WAVE出版）の一部を再編集したものです。

■履歴書の証明写真で印象が決まる

履歴書に貼る証明写真は、ただの「顔写真」ではありません。それは、あなたがどんな人で、どんな雰囲気をまとっているか――つまり「第一印象のすべて」を伝える名刺のような存在です。

とくに異業種転職では、実績や専門性だけでなく、「人として好感を持てるか」「この人と働きたいと思えるか」といった直感的な判断も重視されるため、写真の印象が選考に与える影響は想像以上に大きいのです。その中でも、重要なのが表情です。とくに「笑顔」は、写真を見る相手に対して親しみや安心感を与える大切な要素です。

このように言うと、「え？ 履歴書の写真って笑っていいんですか？」と聞かれることが多いです。いわゆる「証明写真」は真顔の無表情で写る人が多いですが、私は笑顔で撮影することをおすすめしています。

私たちが初対面の人に抱く印象の多くは、「話している内容」ではなく、「見た目・声・表情」などの非言語的要素に左右されます。このことを示すのが心理学者アルバート・メラビアンによる「メラビアンの法則」です。彼の研究によると、初対面の印象を構成する要素の割合はごらんの通りで、約55％が視覚情報（見た目・表情）によって決まるとされています。

第一印象の半分以上は見た目からの情報を重視している（出所＝『逆転転職 未経験・異業種からでも選ばれる！ 共感ストーリー戦略』）

つまり、人は会話の中で相手を判断するとき、話している「内容」よりも「見た目」と「声」のほうを重視しているということなのです。

■「ほんのり笑顔」であることがポイント

そして、証明写真は、話し方も声も届かない、完全に「視覚情報のみ」の勝負です。つまり、印象の55％以上が“表情”に集約されているとも言えるのです。このとき、真顔で写ってしまうと「冷たそう」「話しかけづらそう」「緊張していそう」といった印象を与えるリスクがあります。

笑顔でと言われると、多くの人がやりがちなのが「つくり笑顔」になってしまうこと。口角だけを引き上げて不自然に笑ったように見える表情は、見る人に緊張感や不安定さを感じさせてしまいます。採用担当者の目には、「表情が硬い」「素直じゃなさそう」「本音が見えにくい」といった印象を残しかねません。

では、どんな笑顔が理想かというと、それは「リラックスしたほんのり笑顔」です。目元が緩み、顔全体からやわらかい雰囲気がにじみ出ているような笑顔は、見ている側にも安心感を与えます。その他、次のようなプラスの印象を相手に与えます。

・優しそう

・協調性がありそう

・自信がありそう

・話しかけやすい

・一緒に働く姿がイメージできる

このリラックスしたほんのり笑顔を引き出すには、コツがあります。それは、まず、事前に鏡の前で自然な笑顔の練習をしておくことです。普段通りの自分らしい笑顔とはどんな表情なのか、確認しておくだけでも本番での表情に違いが出ます。

「普段の笑顔」をチェックすることで、「笑顔の癖」がつかめてくる（出所＝『逆転転職 未経験・異業種からでも選ばれる！ 共感ストーリー戦略』）

■「どこで撮るか」よりも「どんな表情にするか」が重要

「右側の口角に力が入りがちだな」「笑いすぎると目が細くなってしまうな」など人それぞれ、笑顔の癖もあります。

そして証明写真の笑顔は、口元だけでなく「まなざし」も大事です。目が笑っていなければ、どんなに口角を上げても好感を持たれる笑顔にはなりません。

「どこで撮影すればよいでしょうか？」という質問もよくあります。もちろん、プロのカメラマンによるスタジオ撮影が、ライティングも表情の指導も丁寧でおすすめです。とはいえ、最近では駅や商業施設にあるスピード証明写真機でも、画質のクオリティが上がっており、明るさや美肌補正も選べるようになっています。

大切なのは、「どこで撮るか」より「どんな表情で写るか」。事前に笑顔の準備をしておけば、スピード写真でも十分に印象のよい証明写真が撮れるのです。

表情と並んで、履歴書の証明写真でもう一つ大切なのが「清潔感」です。これは、私がアナウンサーとして約20年間、日々の現場で意識をしてきたことです。アナウンサーというと、スタジオでニュースを伝えるなど、話すのが仕事という印象が強いかもしれません。でも実は、現場に足を運び、自ら取材をして人の話を引き出すことも大切な役割の一つです。

■「信頼感」と「親しみやすさ」を共存させる

毎回「はじめまして」の取材相手と出会う中、相手が自分に心を開いてくれるかどうか、私に話したいなと思ってもらえるかどうかで、その日の取材の質が大きく変わります。そこで何より大切なのが、第一印象で信頼されることです。

これはアナウンサーに限った話ではありません。営業や講師、カウンセラー、接客業など、人と直接関わるあらゆる仕事においては、第一印象で「信頼できそう」「話しやすそう」と思ってもらえるかどうかは、その後の関係性を大きく左右します。

そもそも、仕事の中でまったく会話をしない職業はほとんどありません。たとえ専門職や技術職であっても、同僚や取引先、上司やクライアントとのやりとりは避けられないもの。だからこそ、「話しかけやすい」「親しみやすい」と思ってもらえる第一印象づくりは、すべての仕事に共通する大事なスキルなのです。

どんなに丁寧な言葉遣いや豊富な知識を持っていても、最初に「なんとなく信用できなそう」と思われてしまえば、その先はありません。ただし、その「信頼」も、単に「しっかりしている」「真面目そう」「きっちりしていそう」といった硬い印象ばかりでは、相手が気軽に話しかけづらくなってしまいます。多くの人と会話をする仕事では、むしろ大切なのは、「話しかけやすいな」「なんだか親しみやすいな」という雰囲気。

つまり、信頼感の中にも“やわらかさ”や“親しみ”があることが重要なのです。

■清潔感を一瞬でつくる方法

そのためには、ピシッとしすぎた印象よりも、清潔感がありつつ、どこか爽やかでフレンドリーな空気感をまとうことが大切になります。これは、異業種への転職を目指す人にとって、まさに大事なことです。

これから新しい職場に飛び込む皆さんにぜひ意識してほしいのは、「話しかけづらい存在」ではなく、「話しかけたくなる存在」になること。その第一歩が、清潔感なのです。単にきれい・整っているというだけでなく、清潔感のある外見は「ちゃんとしてそう。でも、気取ってなくて、話しかけやすそう」という絶妙なバランスを生みます。

実は、清潔感は一瞬でつくることができます。

例えば、ヘアースタイル。転職内定コンサルでもよくお伝えするのが、「耳を出しましょう」というアドバイスです。顔まわりに髪がかかっていると、どんなに表情がよくても暗い印象になってしまいがちです。でも、髪を耳にかけるだけで、顔まわりがパッと明るく見えるのです。

同じ髪型、同じ服、同じ表情でも、髪を耳にかけるだけで印象は大きく変わる（出所＝『逆転転職 未経験・異業種からでも選ばれる！ 共感ストーリー戦略』）

実際に私の転職内定コンサルで、ある生徒さんが画面越しに「どうですか？」と髪をおろした状態で相談してきたことがありました。そこで「まず耳を出してみましょう」と提案したところ、鏡を見て「わあ、明るく見える！ 全然違いますね」と笑顔になりました。1秒でできるほんの小さなことですが、これだけで清潔感はぐんと高まるのです。

■黒のジャケットは無難ではあるが…

もう一つ、服装の色も大事なポイントです。

よく「ジャケットなら黒が無難かな」と思いがちですが、黒は威圧感や重たさを感じさせるので私はおすすめしていません。例えば、男性ならネイビーやグレー。女性はこれらに加えて、ベージュやアイボリーなどを取り入れることで、清潔感とやわらかさを両立した話しかけやすい印象になります。

とくに異業種転職で新しい職場になじめそうかという印象を問われる場面では、明るく爽やかで、親しみの持てる色合いが信頼を引き寄せるカギになります。実際、黒のスーツを選んでしまったことで「なんだか印象がキツく見えたかもしれません……」と後悔される方も少なくありません。

証明写真は静止した情報だからこそ、なおさら強く印象が残ります。服の色一つで、雰囲気や印象は大きく変わるのです。

表情、そして清潔感。これを意識するだけで、証明写真は劇的に変わります。ただし、ちょっとしたことでイメージダウンにつながってしまうことも……。ここでは、つい見落としてしまいがちなポイントを3つご紹介します。

証明写真で見落とされがちなのが背景の色です。実はこの背景の色こそが、あなたの印象を大きく左右することをご存じでしょうか？

背景は、単なる後ろの壁ではありません。顔の印象や肌のトーン、服の色との相性によって、「明るく見えるか」「顔色がよく見えるか」「信頼感があるように見えるか」「堅苦しく見えすぎないか」など、さまざまな印象に影響を与える重要な要素なのです。

■証明写真の背景色で印象は大きく変わる

例えば、白背景はもっともオーソドックスで清潔感があり、幅広い業界で使いやすい色です。一方、明るいグレーは、顔や表情をくっきり引き立て、知的で落ち着いた印象を与えてくれます。とくに金融・法律・公的機関など、堅めの業界に適しており、信頼感やきちんとした印象を与えるには効果的です。

また、ベージュ系や淡いブルーの背景は、やわらかさや親しみやすさ、温かみを表現するのに向いています。介護・医療・教育・接客業など人柄や雰囲気が重視される業界では、こうした背景が自然な優しさを引き出してくれます。

ちなみに、アナウンサー試験では、薄いピンクや水色、黄色といったパステルカラーの背景が使われることもあります。これは、フレッシュさや華やかさ、親しみやすさを強調するためで、業界の特性に合わせた演出です。

このように、業界によって求められる印象が異なるため、背景色の選び方の正解は一つではありません。大切なのは、「どんな業界で」「どんな印象を与えたいか」を明確にしたうえで、その目的に合った背景色を選ぶことなのです。

最近では、背景色を複数から選べる証明写真も増えています。自分の肌や髪、スーツの色との相性も見ながら、もっとも魅力が引き立つ色を選ぶようにしましょう。背景の色は、見る人の印象に無意識のうちに強い影響を与える視覚情報です。

だからこそ、「なんとなく」で選ぶのではなく、「自分の強みが際立つ背景か？」という視点で選ぶことが大事なのです。

■「顔」「髪型」「首まわり」は特に要注意

証明写真での服装選びの際、多くの人が色や素材に気を配りますが、実はもう一つ意識してほしいのが「エリの形」です。

松下公子『逆転転職 未経験・異業種からでも選ばれる！ 共感ストーリー戦略』（WAVE出版）

首元の印象は、写真全体のバランスやあなたの清潔感・信頼感に直結します。とくに履歴書に貼る写真では、このエリのデザインが与える印象の違いが、思いのほか大きいのです。なぜなら、証明写真は基本的に上半身のみが写る構図のため、自然と目に入る情報の多くが「顔」「髪型」「首まわり」に集中します。

中でも「エリ」は、顔まわりを囲むフレームのような存在であり、パッと見たときに視線が集まりやすいパーツなのです。そのため、エリがよれていたり、左右非対称になっていたりすると、全体の印象が「だらしない」「きちんとしていない」と見えてしまう可能性があります。

逆に、シャキッとしたエリ元は、それだけで「信頼感がある」「丁寧な人」という印象を与えることができます。スタンドカラーやフリルのついたデザインなど特徴が強いエリを選ぶ人もいるのですが、写真では目立ちすぎてしまうので注意が必要です。「華やかすぎる印象」「個性が強そう」と受け取られることもあり、業種によってはマイナスになることもあります。

「エリの形」だけで印象は大きく変わる（出所＝『逆転転職 未経験・異業種からでも選ばれる！ 共感ストーリー戦略』）

女性の場合、ブラウスの首元の開きすぎにも注意が必要です。開きが広いと肌の露出が増え、ビジネスシーンにはふさわしくない印象を与えてしまうことも。逆に詰まりすぎていると、顔まわりが暗く見えたり、堅苦しく見えることもあります。

バランスを見ながら、自分の顔立ちや雰囲気に合う、ほどよいエリ元を選びましょう。エリの形は、自分では気づきにくい小さなポイントですが、写真を見る側にはしっかり伝わっています。男性もワイシャツの首元の開きすぎに気をつけましょう。

松下 公子（まつした・きみこ）

元アナウンサー、アナウンススクール代表

STORYアナウンススクール代表／STORY代表。1973年茨城県鹿嶋市生まれ。25歳フリーターでアナウンサーに内定。テレビラジオ4局のステップアップを果たす。その後、共感で選ばれるプレゼン手法「共感ストーリー」としてメソッド化。STORYアナウンススクールでは、志望動機、自己PRの作成を指導。面接における伝え方の指導も行い、NHKキャスターや地方民放局アナウンサーの内定に導いている。現在は、一般企業の転職など、選ばれる人になるサポートや講演活動を行っている。著書に『「たった1人」に選ばれる話し方』、『転職は話し方が9割』（ともにstandards）、『逆転転職 未経験・異業種からでも選ばれる！ 共感ストーリー戦略』（WAVE出版）などがある。

（元アナウンサー、アナウンススクール代表 松下 公子）