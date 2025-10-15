´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢Â®Êó¡ÖÅìµþ¤Î´ñÀ×¡×¡¡¥¢¥¸¥¢2¤«¹ñÌÜ¤Î²÷µó¡Ä14ÀïÌÜ¤Ç¡ÖµÇ°ÈêÅª¤Ê½Ö´Ö¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤Ë14»î¹çÌÜ¤ÇÄÏ¤ó¤À½éÇòÀ±¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï2¤«¹ñÌÜ¤Î²÷µó
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ë´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ÊµÕÅ¾·à¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢0-2¤ÎÎôÀª¤«¤é3-2¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖBest Eleven¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾å½é¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¾¡Íø¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª²÷µó¤ò¡ÖÅìµþ¤Î´ñÀ×¡×¤ÈÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤ÏÁê¼ê¤Î¹ª¤ß¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢ËÉÀï°ìÊý¤ÎÅ¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£Á°È¾26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢Æ±32Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢Á°È¾¤ò0-2¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£È¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤ÏMFÆîÌîÂó¼Â¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾7Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÎäÀÅ¤Ë±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀª¤¤ÉÕ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤Î10Ê¬¸å¤Î¸åÈ¾17Ê¬¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿MF°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿FWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬È¿±þ¡£±¦Â¤ÇÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÈ¾26Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£ºÆ¤Ó°ËÅì¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤·¡¢±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬ÆüËÜ¤Î¡ÖÎò»ËÅª¤Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½é¾¡Íø¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¾¡Íø¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ2Ê¬11ÇÔ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢14²óÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬´Ú¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¹ñ¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¡Ö¼«¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤ËÄ¹¤¯»Ä¤ëµÇ°ÈêÅª¤Ê½Ö´Ö¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î°Î¶È¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë