往生際の悪い市長といえば女性の顔ばかり浮かんでしまうが、この男性市長もかなりヤバい。自身のセクハラ問題で議会を解散した沖縄県南城市の古謝景春市長（70）である。女性職員らから数々のセクハラの訴えを受けるも、苦しい言い訳を繰り返し、告発者を非難したりの悪あがき。1年10カ月間続いてきた騒ぎを地元記者が解説する。

【写真】“70歳セクハラ市長”はfacebookが大好き。今井絵理子参院議員とツーショット写真もアップ。〈室に録音機２つ設置してよかった！！〉の「不穏な投稿」も

元朝日のエース記者が放ったスクープだった

「被害を訴えた女性たちが逆に攻撃され、1人が退職、1人は休職に追い込まれる憂き目に遭っています」

古謝景春・南城市長

古謝景春・南城市長をこう指弾するのは、沖縄の地元紙「琉球新報」編集委員の南彰氏。古謝氏のセクハラ疑惑を最初にスクープし、以降、取材班の女性記者と共に約300本の記事を書いて追及してきた記者である。朝日新聞政治部でエース記者として活躍していた南氏は、23年12月、琉球新報へ移籍するとほぼ同時に古謝氏のセクハラ問題を取り上げ始めた。

「最初に私が記事にしたのは、業務委託契約で市長の運転手をしていた女性の訴えです。女性は2022年11月、市長を自宅まで送り届けた際、胸を掴まれる被害にあったのですが、被害を総務課に訴えたところ、半月でクビにされてしまったのです」

琉球新報の記事が出て注目されると、沖縄県警が本格的な捜査に乗り出し、24年11月、厳重処分の意見書をつけて送検した。女性が被害申告した当初、古謝氏は胸に触れたこと自体は認めていたという。

泣き寝入りしていた女性たちが立ち上がった

「わざとではなく、『肩を叩こうとしたら胸に触れてしまった』という意味不明な言い訳でした。その後、『女性にお金を貸してくれと言われたらこんな騒ぎになった』『女性の方から抱きつかれた』と言いふらしたり、被害者の個人情報を晒すような書き込みや『彼氏がオール沖縄の活動家と情報入ってます』といった事実無根の話もSNSに投稿しました」

だが25年2月、那覇地検は不起訴処分に。この結果に、古謝氏は「やってもないことの事実が証明されて本当にありがたい」と勢いづき、市内に「無罪確定」の横断幕が張り出されたが、これまで泣き寝入りをしてきた他の被害女性たちは黙っていなかった。

市議会が行ったセクハラのアンケート調査（24年4〜5月）に、9件もの被害申告があったのだ。その後、設置された第三者委員会には3人の女性職員が名乗り出た。そのうちの一人は市長の出張に随行した女性で、ホテルの部屋に呼び出されてキスされ、ベッドに押し倒されたことがあると訴えた。だが、ここでも古謝氏は見苦しい言い訳を…。

こうハグ 2人でしたのも、初めてだわけさぁね

「第三者委の聴取で、最初は『部屋に呼んだことなどない』と言っていたが、最終的には部屋で2人きりになったことを認めた。そして、『女性職員に口元に疾患があったので、触ってあげたら、相手は目を瞑っていたのでキスされたと誤解された』などと、またもやあり得ない言い訳を述べたのです」

5月、第三者委は7ヶ月間の調査を経て、訴えのあったセクハラ全てを事実認定した上で、市長に辞職するよう提言。だが、それでも古謝氏は辞めようとしなかった。“仲間の擁護”があったからだ。

「6月、7月と2回目、3回目の不信任決議案（1回目は24年3月）が議会に提出されたのですが、いずれも与党議員の大半が反対に回り、否決されました。議会の要請で設置された第三者委がセクハラを認定し、辞職を提言したというのに与党議員の多くが『自分たちは被害者を知らない』と第三者委員会の報告を黙殺したのです」

そんな絶望的な状況で身を挺して戦ったのが、第三者委に被害を訴えた女性の一人、Cさんだった。与党の市議会議長に被害が実在することを「直訴」し、その後、市長室で録音した古謝氏とのやりとりを琉球新報などのマスコミに関係者を通じて提供したのだ。

「ハグしたさ、これ、第三者委員会にあんた、話したの？」

「こうハグ 2人でしたのも、初めてだわけさぁね」

「それ以外、変なことをやられていない、と言ってね」

録音データには古謝氏が一部のセクハラ行為を認め、口止めを要求する言葉が入っていた。

「甲子園で応援団の方がいっぱいハグしていました」と擁護した市議

「録音データが決め手となり、与党議員も市長を守りきれないと判断。9月、4度目の不信任決議が提出されようやく可決されました。まさにCさんの勇気ある行動が膠着した状況を打開したのです。しかし、Cさんは市長から口止めなどの威圧を繰り返し受けて、現在は休職中です。議会の判断が遅すぎました」

恐ろしいのはこの期に及んで、3人の与党議員が反対票を投じ、1人が退席したことだ。

「うち一人の平田安則市議は議場で反対討論まで行いました。『幼少期から知り合いで再選後におめでとうのハグ、これがセクハラに当たるのか』『甲子園で応援団の方がいっぱいハグしていました』と、ハグくらい許されていいと言わんばかりのことを20分にわたって訴えたのです。あまりのセクハラに対する認識の低さに議場は呆れ、静まり返りました」

もちろんそれ以上にありえないのは、辞職せずに議会解散に踏み切った古謝氏であろう。

「往生際が悪いどころの話ではありません。市議会選挙には約2500万円もの税金がかかるのです。すでに第三者委の設置で約850万円の税金が投じられているし、市長選が行われるならばさらに約1000万円。どれだけ自分の不祥事に無駄な税金をかければ気が済むのか…」

どう考えても“詰んでいる”古謝氏だが、この後、どうするつもりなのか。

「市議選で7人市長派が当選すれば、不信任決議の再可決を免れ、辞職せずに済みますが、厳しそうな気配です。古謝氏を見限った与党は座波一県議の擁立を決めていますが、座波氏はもともと古謝氏が副市長に取り立て、県議に後押しした人物。古謝氏は座波氏に“裏切った”と怒っており、座波氏の当選を阻止しようと自ら出馬することをちらつかせています」

確かにこう振り返ってみると、静岡県伊東市の田久保眞紀市長の居座りよりもはるかに悪質と言えよう。

「意味不明な理屈を述べているという点では、田久保氏や前橋市の小川晶市長と同じです。ただ持っている権力が2人より絶大。2人は共に新しい市長ですが、古謝氏は村長時代を合わせると通算して19年もトップの座にいた。『絶対王者』と言われ君臨し続けた結果、役所や議会に自浄作用が働きづらくなり問題の長期化を招いているのです。学歴詐称や不倫と違って、こちらは性被害という被害者が存在する悪質な権力犯罪である点も大きな違いです」

まだ道半ばだが、勇気を振り絞って声をあげた女性たちに敬意を払いたい。

デイリー新潮編集部