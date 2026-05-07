右はO.B.で左は池、そんな狭いホールではビビッて余計に上手く打てませんよね？ そんなときの必勝法を、日米通算3勝をあげた宮里美香プロがわかりやすくレッスンしてくれました！ 怖いからスイングリズムが早くなる 狭いホールでは、上手く打てるか不安なせいでスイングリズムが早くなりがち。だからといって、ゆっくり振ろうとおもってもなかなか出来ません。 まずは基本、短く握ろう！ 精