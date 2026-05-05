沖縄県玉城デニー知事が2026年4月29日に投稿した「野菜そば」を食べたことを報告するポストを公式X上から削除し、さまざまな声を集めている。「流石にゴルフしてたとは思えないが」の声もこの投稿で玉城知事は「伊江島に訪問した際、久しぶりに野菜そばを食べました」と報告し、野菜そばを映した写真を投稿。箸袋などから、この野菜そばが提供されているのは沖縄県伊江村のゴルフ場に併設されたレストランだと指摘されていた。な