まさに強者の麻雀だった。「大和証券Mリーグ2025-26」10月13日の第1試合はU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）がトップを獲得。オーラスに親リーチへ危険牌を押し切るなど、得意の攻撃麻雀で勝ち切った。今シーズンは6戦3勝、ラスなし。堂々と個人首位もキープした。

【映像】「いやあ、強い！」と周囲も脱帽する鈴木優、貫禄の親満貫

この試合は東家からBEAST X・東城りお（連盟）、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、鈴木優、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）の並びで開始。東2局、白鳥に親跳満をツモられ、同1本場は佐々木が満貫をツモ。鈴木優は彼らを追う展開となった。東3局、4巡目に先制リーチをかけると、白鳥から7700点を直撃。これで点棒を戻すと、同2本場は佐々木から親満貫をロン。あっという間にトップ目に立った。

東4局2本場も、鈴木優の攻撃力が際立った。4筒を暗カンし、6巡目に6・9筒待ちの先制リーチ。この時点ではリーチのみの手だったが、追っかけリーチの白鳥から新ドラとなった6筒でロン。リーチ・ドラ・裏ドラの6400点（＋600点）でさらにリードを広げた。一気呵成の攻めにプレイヤー解説を務めていたTEAM雷電・萩原聖人（連盟）は「いやあ、強い」と脱帽した。

南4局1本場は1・4・7索待ちのテンパイを組み、四者全員テンパイのめくりあい。ここで鈴木優は、親の佐々木のリーチに通っていない赤五万を「打っちゃっても、もう一局頑張ればいい」という強気の姿勢で真っ向勝負。見事通してみせるなど、最後まで見せ場たっぷりで試合終了した。

試合後は「今シーズンはチームメイトの中で一番僕が戦えている。手材料をいただいているので、いい感じですね」とにっこり。この日はチームのオンラインパブリックビューイングが開催。応援してくれたファンへ「調子がいいので、これからもどんどん稼いでチームを引っ張っていきたい」と力強く宣言した。ファンからは「最高ですね！ ＹＯＵ」「話にならないほど強い」「個人首位！ パイレ首位！ ほんと常勝軍団や」と称賛の声が相次ぎ、解説の萩原も最後に「怖い！麻雀のときだけ牙を出してくる」と舌を巻いた。

【第1試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）3万9800点／＋59.8

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）2万9400点／＋9.4

3着 BEAST X・東城りお（連盟）1万6800点／▲23.2

4着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）1万4000点／▲46.0

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

