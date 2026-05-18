LUMIX L10（シルバー） パナソニックのレンズ一体型カメラ「LUMIX L10」の発売日が、6月18日（木）に決まった。すでに予約を受け付けている店舗でも、シルバーおよびブラックの発売日を6月18日（木）とアナウンスしている。 5月13日の発表時に「6月中旬」とされていた「LUMIX L10」の発売時期が明らかになった。 LUMIX L10（ブラック） ただし、直販サイト限定のチタンゴールドについては、7月9日