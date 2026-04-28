自分の役目はトップを取ること。シンプルな目標に向き合い、猛獣雀士が大魚を釣り上げた。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月27日の第2試合はBEAST X・鈴木大介（連盟）がトップを獲得。混戦の南場、跳満ツモで突き抜けた。【映像】タイミング最高！1巡回しが見事にハマった七対子一発ツモ第1試合は東城が箱下に沈む大敗。ファイナルへの道は大きく開けているものの、3位・TEAM雷電の足音も迫るポジショ