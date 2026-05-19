実業家のイーロン・マスク氏が、アメリカのAI企業「オープンAI」などに対し、CEOの解任や利益の返還を求めた裁判で、アメリカ・カリフォルニア州の連邦地裁は18日、「提訴期限を過ぎている」として、マスク氏の訴えを退けました。この裁判は、オープンAIの共同創業者の1人であるマスク氏が、オープンAIについて、2015年に「人類全体の利益のための非営利組織」として設立されたにもかかわらず、創業時の理念に反して営利企業化した