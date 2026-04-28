今期の苦労を吹き飛ばすような快勝、マッスル雀士が躍動した。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月27日の第1試合はセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）がトップを獲得。東場の親で6局連続のアガリを決めるなど、終始ライバルを圧倒。＋92.8の特大ポイントを手に入れた。【映像】マッスル雀士の剛腕炸裂！トップを決定づけた親満貫この試合は東家からTEAM雷電・萩原聖人（連盟）、浅井、BEAST X・東