麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン・セミファイナルが28日に開催され、TEAM RAIDEN／雷電とセガサミーフェニックスの2チームが運命の最終2半荘を迎えた。【写真】親の大三元と親の三倍満さく裂！※わずか30分間の出来事ですレギュラーシーズンを突破した6チームで、ファイナルの4席をかけて争うセミファイナル。この日はEX風林火山、KONAMI麻雀格闘倶楽部、セガサミーフェニックス、TEAM RAIDEN／雷電の4チームが