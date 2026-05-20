母娘2人の遺体が見つかった現場付近に張られたブルーシート＝20日午前9時36分、兵庫県たつの市兵庫県たつの市の住宅で住人の母（74）と娘（52）が遺体で見つかった事件で、遺体の発見直前、娘の知人が「数日間連絡が取れない」と地元の交番に申し出ていたことが20日、捜査関係者への取材で分かった。遺体は腐敗が進んでおらず、県警は2人が数日以内に事件に巻き込まれた可能性があるとみて、死因を詳しく調べる。県警によると