これぞ“麻雀ブルドーザー”の突破力。強烈なアガリの連発で、レギュラーシーズンの不調は完全に振り切った。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月6日の第2試合はBEAST X・鈴木大介（連盟）がトップを獲得。チームは首位に浮上した。【映像】強烈過ぎる闇討ち！鈴木大介、トップを確実にするダマテンからの跳満アガリ第1試合はBEAST X・東城りお（連盟）が先発し、東1局に倍満をツモる好スタートもその後に