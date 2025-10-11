「やっぱ結婚してるよね？」妊娠中の婚約者を騙した男に読者も激怒「ギャル怒らせたら怖いよ！」
前向きなギャルマインドで絶対に幸せになると思っていた、ひな。ところが付き合って結婚も誓った悠真が、実は既婚者だとわかり…
■幸せ絶頂だったのに…
そして1年後、ひなの妊娠が判明。悠真に伝えると喜んでくれて…
そんなある日。
「わかった、疲れてるよね！」と悠真と別れたひなは、一人でカフェへ。
帰宅後、ひながスマホの写真を見ながら楽しかった一日を振り返っていると一通のDMが届きました。早速開いてみると…
気になって眠れぬ夜を過ごしたひなは、翌日、同僚に相談。すると事実確認はしておいたほうがいいと言われ…
でも、やっぱり悠真のことを信じよう、そう気持ちを切り替えたひなでした。
一方の悠真側のストーリーは…
■既婚者だと認めたクズ男に…
ところが、妻から不倫の写真をつきつけられた悠真。
悠真が式場をキャンセルした直後、ひなは気づき…
ひなは悠真の妻にきちんと確かめることにしました。
早くもポジティブ思考が復活した、ひなはもはや無敵⁉ クズ男・悠真をどうするつもりでしょうか。
こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年8月16日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。
■読者の反応は？
まずはクズ男・悠真に対するコメントです。「想像力がないのは悠真の方」という意見に納得です。
・想像力足りてないは特大ブーメランだろ。
・自分が１番バカなことに気づいてない。信用されているうちは嘘も通じるけど、すぐに信用なんてなくなるんだよ。なくなったら誰もお前を信じないんだよ。人生終わるんだよ？ そんなことも想像できないなんて…。
・不倫がバレないと思っている、義父の力をさんざん使わせてもらっておいて、その娘である妻を裏切っている、ギャルを甘く見ている。想像力がないのは己のほうじゃ！
・めちゃくちゃクズ爆誕やね。ギャル怒らせたら怖いよー。
・この男、相当、自分に自信があるみたいだけど…危機管理能力は全くないね…。妻に浮気がバレてる時点で、妻から捨てられるかも…って想像力もないし…。義父が重役だったら、職を失う可能性もあるのにね…。周りを甘く見すぎると痛い目にあいますよ。
・自分が賢くて偉い、みたいな超絶スーパー勘違いしてるみたいだけど。ひなには「結婚詐欺」で妻には「不倫」で訴えられたら、勝てないよ？ こいつ自身にはまともな財産もないみたいだし、破産する未来しか見えないんだけど。
・おーい、彼女のあのオーラと表情で、よくバレてない、逃げ切れたとか、女はチョロいとか、お花畑できるかなぁ。表情もオーラも感じ取れん、「分かったわ」て言葉だけで楽勝バレてないって、お前がチョロいわ。
・これで、騙せてると信じてるおめでたい旦那さん。子どもがいるのに逃げられると信じてるのも、めでたい。
・いや、奥さんの表情はすべて知ってる顔ですよ。今は泳がされているだけでしょうね。
・自分が１番バカなことに気づいてない。信用されているうちは嘘も通じるけど、すぐに信用なんてなくなるんだよ。なくなったら誰もお前を信じないんだよ。人生終わるんだよ？ そんなことも想像できないなんて…。
・不倫がバレないと思っている、義父の力をさんざん使わせてもらっておいて、その娘である妻を裏切っている、ギャルを甘く見ている。想像力がないのは己のほうじゃ！
・めちゃくちゃクズ爆誕やね。ギャル怒らせたら怖いよー。
・この男、相当、自分に自信があるみたいだけど…危機管理能力は全くないね…。妻に浮気がバレてる時点で、妻から捨てられるかも…って想像力もないし…。義父が重役だったら、職を失う可能性もあるのにね…。周りを甘く見すぎると痛い目にあいますよ。
・自分が賢くて偉い、みたいな超絶スーパー勘違いしてるみたいだけど。ひなには「結婚詐欺」で妻には「不倫」で訴えられたら、勝てないよ？ こいつ自身にはまともな財産もないみたいだし、破産する未来しか見えないんだけど。
・おーい、彼女のあのオーラと表情で、よくバレてない、逃げ切れたとか、女はチョロいとか、お花畑できるかなぁ。表情もオーラも感じ取れん、「分かったわ」て言葉だけで楽勝バレてないって、お前がチョロいわ。
・これで、騙せてると信じてるおめでたい旦那さん。子どもがいるのに逃げられると信じてるのも、めでたい。
・いや、奥さんの表情はすべて知ってる顔ですよ。今は泳がされているだけでしょうね。
また、悠真の本性に気づかず、結婚しようとしていた、ひなに対しても否定的なコメントが。
・地雷原で陽気にステップ踏むような主人公がどうにも。考えてるようでその実、何も考えてないに等しいのがね。
・前向きな性格は大いにけっこうなんだけど、自分だけならまだしもお腹の子どものこともあるんだから、「信じたい」って気持ちだけじゃなくもっと慎重にならないといかんよね。
・ホイホイと軽々しいから、そのツケが特大になって返って来ただけだよ。男も、あなたのそういうところを狙って、火遊びの相手に選んでいる。
・「はじめて嫌な声を聞いた気がする」時点で疑うべきだったね。
・簡単に騙され過ぎ。危機管理ゼロ。厳しいけど現実。
・なんでこんな軽薄そうな男を信じられるのか…。仕事で取り引きがあるなら相手の同僚に確認したらすぐわかるよね。
・完全に自分の都合の良いように操作されてますねぇ…いくら騙されているとはいえ主人公にも同情できない。
・前向きな性格は大いにけっこうなんだけど、自分だけならまだしもお腹の子どものこともあるんだから、「信じたい」って気持ちだけじゃなくもっと慎重にならないといかんよね。
・ホイホイと軽々しいから、そのツケが特大になって返って来ただけだよ。男も、あなたのそういうところを狙って、火遊びの相手に選んでいる。
・「はじめて嫌な声を聞いた気がする」時点で疑うべきだったね。
・簡単に騙され過ぎ。危機管理ゼロ。厳しいけど現実。
・なんでこんな軽薄そうな男を信じられるのか…。仕事で取り引きがあるなら相手の同僚に確認したらすぐわかるよね。
・完全に自分の都合の良いように操作されてますねぇ…いくら騙されているとはいえ主人公にも同情できない。
ところが、悠真の嘘を知ってショックを受けたものの、即立ち上がったひなには、応援する声が続々。
・いいぞ！ そのギャル精神！
・さすがギャル魂！ その心意気に、奥さんのメッセージにあった「母親ですから」が加わったら、主人公にも「本当の強さ」が手に入るでしょう。知らなかったとはいえ奥さんにはいずれお詫びしなければならないかもしれませんが、今はあの男をがっつり制裁して新たな被害者を出さないよう頑張って！
・ギャルちゃんポジティブ。最低男を叩きのめして幸せになって。
・ひなのポジティブギャルマインド結構好き。クズ男に一泡吹かせてやれ！
・辛いだろうけど（妊娠してるし…）でもどんな形であれ、前向きな姿勢は好きだな！
・ギャルマインドのいいところはポジティブ・前向き・めげない・自分も周りもハッピー！と考えるところだと思う。世代的にGALSが大好きだったので応援しちゃう。アイツはパパのお力でとっちめよう。
・復活早っ！ 悠真から慰謝料と子どもの認知請求して養育費を貰えるものは貰おう。確かにこの男は世にいたら、害にしかならないから、きちんとお灸をすえないと。
・さすがギャル魂！ その心意気に、奥さんのメッセージにあった「母親ですから」が加わったら、主人公にも「本当の強さ」が手に入るでしょう。知らなかったとはいえ奥さんにはいずれお詫びしなければならないかもしれませんが、今はあの男をがっつり制裁して新たな被害者を出さないよう頑張って！
・ギャルちゃんポジティブ。最低男を叩きのめして幸せになって。
・ひなのポジティブギャルマインド結構好き。クズ男に一泡吹かせてやれ！
・辛いだろうけど（妊娠してるし…）でもどんな形であれ、前向きな姿勢は好きだな！
・ギャルマインドのいいところはポジティブ・前向き・めげない・自分も周りもハッピー！と考えるところだと思う。世代的にGALSが大好きだったので応援しちゃう。アイツはパパのお力でとっちめよう。
・復活早っ！ 悠真から慰謝料と子どもの認知請求して養育費を貰えるものは貰おう。確かにこの男は世にいたら、害にしかならないから、きちんとお灸をすえないと。
ひなの復讐劇に乞うご期待。
漫画「私にプロポーズした彼は既婚者でした」
(田辺香)