BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』(790円)を、一番くじONLINE、一番くじ公式ショップにて3月23日より発売する。 A賞本商品は、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の一番くじ。大人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』の前日譚から、フィギュア、ビッグタオル、ラバーチャーム、