【EVO Japan 2026】 日程：5月1日～3日 開催 会場：東京都江東区「東京ビッグサイト」東1・2・3ホール 5月1日より3日まで開催された格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」において、最終日となる本日、大会のトリを飾る「ストリートファイター6」部門のTOP8から決勝戦までのFINALSが行なわれていたが、先ほど見事にZETA DIVISIONのヤマグチ選手が優勝を果