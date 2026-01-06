ニューストップ > 90歳母の延命に60代男性は後悔も「可哀想なことをしました」 ALS 作家 麻薬 保険 雑誌 病気 考え方 人材 相談 ファッション 結婚 人生 モルヒネ プレジデントオンライン 90歳母の延命に60代男性は後悔も「可哀想なことをしました」 2026年1月6日 18時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 90歳の母の最期について、医療ジャーナリストがリポートしている 足は壊死しかけていたが治療はされず、延命だけが続けられたという 日本の医療制度が招いた悲劇で、今も後悔していると自問している 記事を読む おすすめ記事 【闘病】“風邪”と言われた不調は『シェーグレン症候群』だった… 「なぜ私が？」 2026年1月4日 10時0分 大きすぎて逆に乳がんだと思わなかった!? 胸に長くあった消しゴム大のしこり 2026年1月3日 20時30分 先天性心疾患で"５回の手術"乗り越えた女性が授かった新たな命「安心して産むことができた」 不安抱え集う妊婦を支える"最後の砦"「希望が見えて未来が楽しみに」 2026年1月4日 7時15分 がん再発の養老孟司も嘆く「病院のメシはなぜここまでまずいのか」…人生最後の食事が1食690円でいいのか 2026年1月2日 8時0分 遠距離介護を選択したら「お母さんを一人にするなんて、かわいそう」の厳しい声…“親の介護＝近くで献身的に”という呪縛 2026年1月2日 11時15分