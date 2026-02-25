2026年も「名探偵コナン」の期間限定ショップが大阪城エリアで開催されます。会場は大阪城天守閣横の複合施設内で、劇場版シーズンに合わせて約6か月展開されるロングラン企画です。戦国衣装の描き下ろしとネオン中華飯店テーマが同時に楽しめる、ファン向けの注目イベントです！ 名探偵コナン「大阪城本陣SPECIAL SHOP」 開催期間：2026年3月6日(金)〜8月31日(月)会場：MIRAIZA大阪城1F 大阪城本陣住