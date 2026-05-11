赤色灯銀行のATMから1億3500万円を盗んだとして、警視庁築地署は11日までに、窃盗の疑いで警備会社「ALSOK」グループ会社元社員大山剛容疑者（57）＝住所不定＝を逮捕した。署によると、容疑者は事件当時、同社の警備員としてATMの管理を担当。他の警備員の不在時に、持ち込んだバッグに現金を入れて盗んだとみられる。逮捕容疑は昨年12月26〜30日、東京都中央区の銀行支店に設置されたATMから複数回にわたって、計1億3500万円