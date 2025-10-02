「本当に嘆かわしい」問われる“大谷超え”1147億男の価値　米識者は結果に不満爆発「ソトはカネの話しか理解できないのか」

当然ながら批判の矛先を向けられるのは、“史上最高の契約”を手にしたソトだ。個人としては、シーズン序盤こそスランプに陥ったものの、最終的に打率.263、152安打、43本塁打、105打点、OPS.921をマーク。さらに38盗塁で盗塁王のタイトルも獲得し、メッツ史上初となる「40-30（40本塁打、30盗塁）」も達成。契約に見合うだけの存在感を放った。

しかし、チームが勝てなかったがために26歳の怪物打者は猛反発を受けている。

米スポーツ専門局『ESPN』の元記者で、ジャーナリストのリッチ・アイゼン氏は、自身のYouTubeチャンネル『The Rich Eisen Show』において「ニューヨークを『メッツの街だ』と言って、メッツから莫大なカネを貰ったのに、プレーオフにすら出られない。本当に嘆かわしいね」と糾弾。そして、ソトが最終戦後に「勝つために何を変えるべきか」と問われた際に、「変えるべきは勝つことだけ」と答えたことに対しても辛辣な意見を寄せた。

「彼は一体何を言っているんだ……。なぜ勝てないかを聞かれているのに、その答えが『勝つだけ』なんて。彼は『少なくとも自分はやるべきことをやった』と思っているんだろうね。だから、何が悪かったのかがピンときてないんだろう。それか、ソトは勝てない原因になんて興味がなくて、カネの話しか理解できないのかもしれない。きっと10月はヨットを楽しむよ。彼の態度は本当に胃がもたれるぐらいに腹立たしい」

必要とされた“チームとしての結果”を残せず、心象を悪くした感が否めないソト。ゆえに来季は今季以上に“世界一”を求められそうだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]