大和警察署（資料写真）

盗品と知りながらカメラなどを売却したとして、神奈川県警捜査３課と大和署などは９月３０日、盗品等処分あっせんの疑いで、東京都新宿区、無職の男（３１）を逮捕した。

逮捕容疑は、４月２４日、東京都中央区の中古品買い取り店で、盗品のカメラなど計７点（時価計約２８９万円相当）を計１９５万円で売却した、としている。

同課によると、男は「売ったことは間違いないが、盗品とは知らなかった」と供述、容疑を否認している。

県警によると、同店の防犯カメラに、男と、県警が７月に窃盗などで逮捕した相模原市南区新戸、無職の男の被告（３３）＝常習累犯窃盗罪で起訴＝が一緒に来店する様子が写っていたことなどから発覚した。

７点は同被告が横浜市都筑区の男性会社員（５９）宅から盗んだものの一部とみられる。同被告は昨年１０月から今年７月３１日までの間に、空き巣を少なくとも３０件繰り返し、窃盗の被害額は４３００万円以上に上るとみられる。

また県警が押収した同被告のスマートフォンから「担保転売グループ」というチャットのスクリーンショットが見つかり、そこに男の免許証や顔写真が写っていたという。県警は、男が「闇バイト」だった可能性もあるとみて調べている。