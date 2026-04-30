ＧＷ直前彦根市で「空き巣」相次ぐ ４月２８日に滋賀県彦根市で発生した連続空き巣事件。被害にあった住宅５軒のうち４軒は琵琶湖岸そばの住宅街にあり、現金５５万円のほか高級外車など計約１４００万円相当が盗まれたということです。 【写真を見る】こじ開けられた玄関ドア…枠はぐにゃりと変形 玄関が工具のようなものでこじ開けられたり、窓ガラスが割られたりするなど手口は似ていて、同一犯の可能性もあるとみられ