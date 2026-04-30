韓国のNGO・転換期正義ワーキンググループ（TJWG）が28日に発表した報告書によれば、北朝鮮では2020年にコロナ・パンデミックを受けて国境を封鎖したのを境に、市民に対する処刑が急増したという。北朝鮮は当時、世界で最も極端なコロナ対策を施行した。外国からの入国は、自国民を含め徹底的に禁じた。同時に違法に国境を越える脱北や密輸も禁じ、違反者を摘発すれば容赦なく処刑した。北朝鮮当局が、こうしたコロナ対策を住民統