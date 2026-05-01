″日本製″を求めて「外国人による万引きの多くは、組織化しています。実行犯は監視の緩(ゆる)い店の見分け方など、あらかじめ母国でレクチャーを受け来日。指示役から盗むべき人気商品の色やサイズまで指定され、犯行に及ぶんです。母国で同じ商品が売られていても、日本製の表示があればプレミアが付き、より高額で売れますから」こう解説するのは、25年以上にわたり6000人もの窃盗(せっとう)犯を捕捉してきた「万引きＧメン」の