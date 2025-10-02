「窮地に追い込まれた時こそ真価が問われる」というが、今の渋野日向子（26）がそうだ。

ポイントランキング（PR）は102位と低迷し、来週からのアジアシリーズ4大会の出場枠に入れず、来季のシード権を手放す危機にある。

アジアシリーズの「キャンセル待ち」でお呼びがかからなければ、1日に開幕する「ロッテ選手権」（米ハワイ）と11月13日からの「ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン」（米フロリダ）の2試合で、PR80位以内に滑り込みフルシード権をキープするしかない。最低でも100位以内に入って準シードを確保しなければ、12月の最終予選会をクリアして出場優先順位を上げるという厳しい「ミッション」が待っている。

渋野のシード落ちで思い出すのは2023年だ。この年は4月から左手親指痛に苦しみベスト10入りは1回。5月から5大会連続の予選落ちもあり、苦戦続きだった。秋のアジアシリーズには出場したものの、41位、56位、60位、40位と振るわず、最後の「ザ・アニカ」も61位でポイントランクは83位に終わった。

今年も6月のマイヤーLPGAから4大会連続の予選落ちがあり、ベスト10入りはわずかに1回。直近は3試合連続で予選落ちと、23年と酷似している。

崖っぷちに立たされた渋野に、メンタルトレーナーの児玉光雄氏（追手門学院大特別顧問）がこんなアドバイスを送る。

「ゴルフは1日18ホールと長丁場。ボールを打つのは、ゲーム時間の7％から10％でしかない。並の選手はショット間に失敗することばかり考える。フェアウエーを歩いているとき頭をオフにして、周囲の景色を見たり、キャディとゴルフとは関係の話でもすればいいのです」

児玉氏は続ける。

「球の後ろに来たら、頭のスイッチをオンにして次のショットのために集中する。打つ目標を決めて、アドレスしてワッグルしてスイングに入るまでのルーティンの時間と作業は常に一定にするのです。スイング前は弾道をイメージするだけで、テークバックやフォロースルーのことなど一切考えない毎回同じリズムで打つ。体がそのリズムを覚え、どんな場面でも落ち着いて、いつも通りのショットが打てるようになります」

試合中のオンとオフの切り替えとスイング前のルーティンがカギを握りそうだが、果たして渋野への金言になるか。

