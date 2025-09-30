55発に加え…衝撃的な奪三振率

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、28日（日本時間29日）の敵地マリナーズ戦で今季のレギュラーシーズンを終えた。打者としてリーグ2位の55本塁打。146得点、OPS1.014はリーグトップだった。投手としては14先発で1勝1敗、47回を投げ62奪三振、防御率2.87。たしかな二刀流復活を示したが、「投手・大谷」として残したある数値に衝撃が走っている。

打者に専念した昨年を超えた。現地28日のマリナーズ戦、95マイル（約153キロ）の速球を捉え中越えに運んだ。昨季の54号を超えるキャリアハイ55号に敵地は騒然となった。

今季は投手として復活。6月16日（同17日）に663日ぶりの実戦マウンドに上がった。初登板は1イニングだったが、徐々にイニングを伸ばし、今季最終登板となった23日（同24日）のダイヤモンドバックス戦では6回を投げ、5安打8奪三振無失点の好投を見せた。

14先発で1勝1敗、47回を投げ62奪三振、防御率2.87の成績。特に投手が9イニングあたりで何個の三振を奪ったかを示す指標、奪三振率は「11.87」で、規定投球回以上でメジャートップのシース（パドレス）の「11.52」を上回っている。

ネット上のファンも改めて衝撃。「もう何も言えない」「大谷さんが人間じゃない？ その証拠がこれ」「4度目のMVPは揺るぎようがない」「満票MVP議論の余地なし」などの称賛に加え、リーグMVP当確の声も集まっていた。



（THE ANSWER編集部）