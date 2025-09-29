【かに座の2025年度下半期】疑問や迷いを、みずからの栄養にする｜わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド
かに座（6月22日～7月22日生まれ）の2025年度下半期の運勢は？
「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」
忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。
占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。
【総合運】
2025年6月から2026年6月は「幸運と拡大の星」と呼ばれる木星がかに座に巡り、あらゆることを「拡大」していく幸運期。
「幸運期というか、夏あたりからとにかく忙しくって」という人も多いかと思うのですが、それは確実に幸運の波に乗っていると考えてOK。チャンスが舞い込んでくると、それに伴い新しい展開が舞い込んでくるので、とにかく忙しくなるのです。
自信を持って前に進んでみるといいでしょう。
その木星は11月中旬から3月上旬まで「逆行」という動きをする時期に入ります。
他の惑星の動きと連動して、「自分らしいあり方はどんなものか」「人生とは何か」といった、理想と現実を見つめるような動きが生まれるでしょう。
こうした迷いが生まれたとき、多くの人が取る行動は2パターンです。
ひとりじっくり考えるか、友達に相談するか。この時期にかに座の人が選びたいのは、間違いなく前者。仮に相談する場合でも、自分なりに答えを出してから聞いてもらうといいでしょう。
それでこそ、3月中旬以降に幸運期の勢いが戻ってきたとき、迷いのない一歩を踏み出すことができるはずです。
この冬は、熟考の冬です。
【キャリア・仕事運】
向上心を、いかにまっすぐ燃やすかが大事
仕事を単なる「生活の糧を得るための作業」ではなく、 生きがいや使命と結びつけて考える機会が増える でしょう。
どこか自分だけでなく、ともに働く仲間や場所も高い理想を共有できるものであってほしいと願うむきもあります。言われたことだけやる、仕事は時間をつぶしてナンボだと思っているような人が周りにいると耐え難く感じることでしょう。
以前から周囲との温度差や自分への評価の低さにフラストレーションを抱いていた場合、転職の2文字もすでに脳裏に浮かんでいる人もいるかもしれません。
その場合は、2025年秋から2026年2月中旬あたりまでに新天地に移る見通しで求人情報を探してみるといいだろうと思います。
今の職場で頑張ると決めている人は、この2月中旬以降、地道な努力が報われる流れに入ります。
【対人関係・人間関係運】
人間関係は刷新のフェーズに
人脈拡大の時期。何かと引っ張りだこになりがちで、いい出会いも多いでしょう。
ただ、11月中旬以降は同僚や仲間とのあり方に疑問が生まれる予感も。おそらくこの数年間、あなたはずっと所属するコミュニティをシビアに見極め、組織に依存しない働き方や生き方を模索してきたはずです。
この秋から春にかけてはその最終段階として、 「本当につながるべき仲間」 を選別していくことになるのでしょう。
プライベートでの友情のあり方も、大きく変わっていきます。ただ「気が合う」「一緒にいて楽」といった人間関係だって素敵です。
それでも今後は、 互いの役に立てるよう力を尽くす、タフな関係性 が増えていくのだろうと思います。
【健康運】
本来はリラックスして過ごせる好調期なのですが、冬の間は自己管理のゆるみに気を配っておくと良さそうです。
美味しいものを食べるのは素敵なことですし、運動よりも疲労回復を最優先にする判断は大事です。ただ、それが続いてしまえば、ツケが大きく膨らむ時期だと覚えておきましょう。
厳しすぎるダイエットはそれはそれで反動が出ます。 「平日はストイックに、週末はゆるめに」 など、続けていけるバランスを考えて。
【金運】
スキルアップや学びへの投資、クラウドファンディングへの支援といったものは有意義な出費となりそう。
ただ、理想が高くなる時期だけに 「何かを信じてお金を出す」というシーンでは少し慎重 になったほうがよさそうです。これは一般論ですが、「今よりも良い未来を」「社会をより良いものに」と意識が高まっていくと、今の自分にとって過度な出費をしてしまうこともあるもの。
この半期はちょっと数字を見誤りやすい時期ですから、気持ちが高揚しているときほど金額にはシビアになりたいですね。
【恋愛運】
いい出会いに恵まれる星回りだけに、いつ恋が始まってもおかしくない時期です。
しばらく恋をお休みしていた人も、とんとん拍子に話がまとまって結婚！なんて展開も十分起こり得ます──もちろんあなたが望むのであれば、ですが。11月中旬から3月上旬までは少々自信が揺らぎやすく「自分は愛されるのに足る人間なのか？」「このままの自分でいいのか？」などと思うこともあるかもしれません。
でも、そんなときほど「どんな自分も大切にしてくれる人を、大切にする」というマインドセットを、思い出してみるといいでしょう。
【10月の運勢】
恋愛運に強いブーストがかかります。
安定を求める気持ちもあるのですが、それ以上に恋のドラマがあなたを“放っておかない”部分が大きいでしょう。普段はなかなか勇気を出せずにいる人も、声をかけるなどアクションを起こしやすいはずです。
カップルにもとっても嬉しい時期で、「そろそろ親に挨拶を」などといった話が出ているなら、月の後半に場をセッティングしてみるといいでしょう。
仕事運も好調。
月の上旬、長く頑張ってきたことが報われる予感も。
【10月のラッキーカラー&アクション】
ラッキーカラーは、 ホワイト 。
開運につながるアクションは、 模様替え 。
イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！
毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。
プロフィール
＜占い師＞
真木あかり
占い師。学習院大学卒業後、フリーライターなどを経て占いの道に。
モットーは「占いを使って、自分の人生を能動的に生きる」。
『「ツイてない」「もう無理」に効く占いと技術 ~不運の救急箱~』（集英社）、『真木あかりの超実践 星占い入門』（主婦の友社）、『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる』（主婦の友社）、『金運星占い』（KADOKAWA）など著書多数。
女性誌での連載、アプリ監修なども手がけ、幅広く活動中。
『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる（主婦の友社）』
『真木あかりの超実践 星占い入門（主婦の友社）』 X（旧Twitter） @makiakari Instagram @maki_akari Blog 占い師・真木あかりのブログ
＜イラストレーター＞
uca U（ユカ ユウ）
1989年生まれ、大阪府出身。
アパレルから営業職を経てweb業界へ転身後、独学でイラストレーターとして活動を始める。
現在はイラストレーター／デザイナー／webディレクターとして、広告やメインビジュアル、雑誌、様々なブランドとのコラボレーションなど幅広く活動中。