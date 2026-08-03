雑誌
『雑誌』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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訪日アメリカ人が原宿・川崎でヴィンテージを買い漁る深い理由
円安に加え日本人の物持ちの良さとバブル期の大量購入が背景にあり
現代ビジネス
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ナンプラー不要で作れる鶏肉フォー、澄んだスープがちゅるん麺に絡む
鶏むね肉を茹でた旨味たっぷりスープと乾麺フォーが主役の一品で
オレンジページ☆デイリー
2026年8月7日
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50代のリアルすぎる悩みに共感
女子SPA！
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BEAMSが「りぼん」6作品とコラボ
6作品のキャラクターを取り入れたウェア12型とグッズ8型の全20型が展開される
FASHIONSNAP.COM
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「渡なべ」店主が新店を1年3カ月で閉めた、油煙という想定外の壁
閉店の原因は味でも売上でもなく、札幌ラーメン特有の大量油煙だという
集英社オンライン
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公園で採れるセミの幼虫、エビやカニを想わせる濃密な旨味が話題
揚げると香ばしくエビやカニを想わせる濃密な旨味があるとされる
プレジデントオンライン
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無印良品のEVAスパポーチ、底面メッシュで濡れても乾きやすい設計が秀逸
女子SPA！
2026年8月6日
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ジャンプ 初めて100万部を下回る
TBS NEWS DIG
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TIME誌が人間とAIクローラーに異なるページを配信、AI向けには広告も挿入
AI向けページにはMarkdown形式の本文に加え、広告主情報が埋め込まれているとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
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週刊少年ジャンプの発行部数が100万部を割り込み、紙の雑誌の衰退が鮮明に
共同通信
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「週刊少年ジャンプ」の平均発行部数が公表開始以来初めて100万部を下回る
FNNプライムオンライン
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三山凌輝の不倫疑惑報道後、保護犬2匹の行方を心配する声が広がる
女性自身
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「週刊少年ジャンプ」初の100万部割れ、かつて600万部を誇った漫画雑誌
読売新聞オンライン
2026年8月5日
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自民・木原誠二氏妻の元夫が不審死した事件を巡りキーマンが重大証言か
文春オンライン
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東映元宣伝部長がブルース・リーの無名時代に直接会った体験を語る
日本で無名だった頃のリーに香港で偶然会い、写真撮影やサインをもらったという
よろず~ニュース
2026年8月4日
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岡本多緒がカンヌ女優賞後に俳優デビューの意外なきっかけを告白
俳優デビューのきっかけはヒュー・ジャックマンに会いたいという不純な動機だったと明かした
スポーツ報知
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STARTO社との契約満了でDOMOTOが楽曲権利問題に直面か
FRIDAYデジタル