¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¸µÂåÉ½àÂà¿¦¶âá¤Ï£¸£·²¯±ß¡¡¾ðÊóÏ³¤¨¤¤·üÇ°¤ÇÁá´ü£Æ£±Éüµ¢¤ò¡Ö¶Ø¤¸¤ë¾ò¹à¡×¤â
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ïº£µ¨ÅÓÃæ¤ÇÂåÉ½¤ò²òÇ¤¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤È·ÀÌó²ò½ü¤·¡¢°ãÌó¶â¤È¤·¤Æ£µ£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£¸£·²¯±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä»æ¡Ö¥Ó¥ë¥É¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£··î¤ËÌó£²£°Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂåÉ½¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È£²£°£³£°Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢·ÀÌó²ò½ü¤ËÈ¼¤¦°ãÌó¶â¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥É¥¤¥Ä£±Éô¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¤Î¸µºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ç¿Æ²ñ¼Ò´´Éô¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥ß¥ó¥Ä¥é¥Õ»á¤È¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£²£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢µ»½ÑÉôÌç¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÉôÌç¤âÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ç¯Êð¤Ï£±£µ£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£²£¶²¯£±£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¹â³Û¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÏËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢»Ä¤ë·ÀÌó´ü´Ö£µÇ¯¤ÇÁí³Û£·£µ£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£³£°²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ò°ãÌó¶â¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸º³Û¤ËÀ®¸ù¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡¢°ãÌó¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¾¼Ô¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤¬¤Ä¤¤¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï»ñ¶â¤òÀáÌó¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö·ÀÌó¹ç°Õ½ñ¤Ë¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¹âÊö¥¯¥é¥¹¤ËÂ¨Éüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤ë¾ò¹à¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Îµ»½ÑÅª¤ÊÈëÌ©¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÏ³¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤Ë¤Ï¤«¤Í¤Æ¥Õ¥§¥é¡¼¥êÆþ¤ê¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Íèµ¨¤«¤é¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌÆþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±»æ¤Ï¡Ö£Æ£±¤Ø¤ÎÁá´üÉüµ¢¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£