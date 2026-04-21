トヨタ「ルーミー GR仕様」に注目！トヨタの「ルーミー」は、2016年11月の登場以来、日本の道路事情にマッチしたコンパクトワゴンとして、新車販売台数ランキングでも常に上位を維持し続けている人気モデルです。ダイハツ「トール」をベースとしたOEM車として誕生したルーミーですが、単なる移動手段を超え、多くの家庭で「ちょうどいい一台」として広く親しまれています。【画像】超カッコいい！ これが「ルーミー GR仕様」で