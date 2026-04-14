17年選手のロングセラーモデルがさらなる進化！日産はコンパクトバン・ワゴン「NV200バネット」の一部仕様向上（一部改良）モデルを、2025年12月15日に発売しました。どのような変更がおこなわれたのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが日産「セレナ」より小さな「“新”実用コンパクトバン」です！ 画像で見る（30枚以上）NV200バネットは、ビジネス用途に加え、個人ユーザーのアウトドアレジャーなどに多目的に使わ